中美因台灣問題關係更趨緊張之際，應邀訪華的美國氣候特使、前國務卿克里（John Kerry）昨日深夜（4/14）抵達上海。據了解，克里應不會與中國國家主席習近平或國務院總理李克強會面；但中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和中國國務委員兼外交部長王毅則有機會與他會面。

美國國務院和中國生態環境部周四陸續證實，克里於14至17日出訪上海。中國方面指出，克里將和中國氣候變化事務特使解振華會談。

中共官媒《環球時報》報道，該報記者於昨晚10時46分拍到克里的車隊駛進上海東郊賓館。

此前據中國外交部介紹，解振華將同克里在上海舉行會談，就中美氣候變化合作、《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會等交換意見。

本地消息透露，習近平和李克強等中國領導應不會接見克里，但楊潔篪以及王毅則有機會與他會面。

另外，據美國《華爾街日報》報道，中國國務院副總理韓正也有可能和克里舉行視像通話。韓正是分管氣候變遷事務的中共政治局常委，也是中國「國家應對氣候變化及節能減排工作領導小組」的副組長，這個小組組長是李克強。

克里是美國總統拜登就任以來首名到訪中國的美國高官，備受外界關注。

另外，中美近期在軍事、外交和科技等多個領域關係緊張，一般認為，氣候變遷是雙方少數可以合作的領域。

中國近來力推節能減碳，並將2030年達成「碳達峯」、2060達成「碳中和」目標寫入「十四五」規劃。

拜登也將於4月22及23日舉辦氣候領袖視像峯會，習近平也獲邀，但中國尚未表態習近平是否與會。分析認為，克里本次來訪也可能磋商此事。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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