台灣國家發展委員會周四（15日）在行政院會報告「財經做出好成績、超前布局效益展現」，指今年全球經濟可望重回正軌，有助台灣經濟進一步提升；行政院主計總處預測台灣今年經濟成長率為4.64%，部分機構則預測將達5%以上，為7年來首見的4字頭，也是GDP規模首度突破20萬億元新台幣（下同，約5.4萬億港元）。台灣行政院長蘇貞昌當日亦透露，台灣對中國投資佔全部對外投資的比重，已從2010年的高達84%，大幅降低至去年的33%。

蘇貞昌表示，由於防疫政策得宜，台灣的就業及消費市場逐步回升，去年的經濟成長率3.11%，是已開發國家中唯一的正成長；貿易方面，台灣今年2月的外銷訂單金額連續12個月正成長，創下歷年同月新高；今年3月，剛剛公佈的出口值不但連續9個月正成長，而且金額在一個月就破1萬億元（約2,730億港元），亦創下歷史新高。

蘇貞昌續指，投資方面在5G、綠能、半導體等重點產業的帶動下，今年民間投資可望突破4萬億元（約1.1萬億港元），並強調過去台灣嚴重產業外移，且過度集中在中國，但經過這幾年調整，台灣對中國投資占整個對外投資的比重，在2010年雖高達84%，到去年已大幅降低到33%，「這就是符合經濟學，不要把雞蛋放在同一個籃子裏」。

另外，蘇貞昌指台灣政府在美中貿易衝突期間，推動投資台灣三大方案，現在回台投資金額突破1.2萬億元（約3,290億港元），生產與就業機會全都留在台灣，形容這是對台灣最有利，而台灣在全球產業鏈的地位提升，亦使得產品可以出口至更多地方，包括中國，反映各國迫切需要台灣的產品。

蘇貞昌又稱，在武漢肺炎疫情下，台灣的電子資訊產品、半導體等，協助遠距經濟及關鍵製造，也是台灣對世界做出貢獻，並指出國外各主要機構預料台灣今年的經濟成長率可超過4%，可望再創新高。

中央社／台灣行政院

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