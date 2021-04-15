內地媒體繼續配合今日的「全民國家安全教育日」推出專題報道。央視報道，江蘇、浙江、海南等地漁民不斷撈到不明物體，經研究確定是境外間諜探測設備，包括聲納浮標、3米長的新型海洋無人潛航器等特種竊密裝置，收集沿岸的敏感水文數據。

報道指，不久前漁民王鎖在江蘇沿海作業時撈到一個黑色，設有太陽能板和螺旋槳的不明裝置。回岸後通報國家安全部門。

水聲工程專家唐建生經研究表示，該長約3米，形似小船的設備，水下尚有一個由六個翼組成的部份，是一種先進波浪滑翔機。唐建生指，這種設備是近幾年才出現的新型海洋無人潛航器，通過波浪起伏提供動力。

唐建生表示，該無人潛航器搭載很多傳感器、GPS定位和通信器，由太陽能板提供能源，能實時接收指令到特定地點，長時間在海中收集各種海洋環境數據，是性能先進的偵察和情報蒐集器材。而從器材耗損程度估計，它已在中國的目標海域使用很長時間。

報道指，目前，無人潛航器最大用途在於蒐集目標海域的水溫、鹽度、密度、海流及水下聲場等與軍事活動密切相關的海洋信息。

報道又指，在江蘇、浙江、廣西、海南等地漁民，也先後撈到類似偵測裝置，種類繁多、功能先進。

例如江蘇連雲港漁民張小子於2016年撈到一個球狀、上有外國文字的可疑物，上交國家而獲得獎勵。

連雲港漁民程利松與浙江台州另一漁民，分別於去年撈到圓柱狀可疑物。經研究確認是航空聲吶浮標，也可作為技術監測裝置使用。

聲吶浮標是反潛主要裝備，投放入海後可搜索、識別和跟蹤潛艇，由天線將訊息傳回反潛機，協助精確攻擊潛艇。

浙江省台州市國家安全局幹警表示，類似設備能採集沿岸海域的洋流、水文、溫度、濕度、鹽度、污染物等屬於國家秘密的敏感數據，會對國家的軍艦、潛艇、水下導彈發射、反潛聲吶的探測通信、油氣田的探測以及建設活動等構成影響，對國家安全、軍事安全和深海安全都構成了嚴重的威脅，投放這些設備到中國海域屬於間諜竊密行為。

報道指，隨着國內外形勢更加嚴峻複雜，境外間諜情報機關將海洋作為新戰場，運用技術和人力等手段，大肆在我國沿海地區開展情報蒐集活動。

國安機關針對上述情況，以專項行動及先進技術持續開展反技術竊密工作，在南海等重點領域主動偵獲一批境外投放使用的特種竊密裝置。2020年8月21日，國家安全機關在海南三亞市東南方向30海里海域偵獲的一枚可疑裝置，正是此類特種竊密裝置。

報道指，在向漁民開展國安教育，越來越多漁民及時報告撈獲無人潛航器、技術監測竊密裝置。2016年至今，江蘇、浙江、海南等地，先後獎勵撈獲境外裝置的漁民及有關人員91人。

央視

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