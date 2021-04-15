總部位於華盛頓的哈利法克斯安全論壇（Halifax International Security Forum，HFX），去年底決定將麥凱恩獎（John McCain Prize）頒給台灣總統蔡英文，以表揚她堅定反對中國持續施壓的態度，但卻令論壇的主要贊助加拿大政府，陷入與北京當局的僵局。加拿大國會下議院今天通過議案，同意蔡英文是「馬侃獎」理想人選，總理杜魯多亦都表示會持續贊助HFX。

哈利法克斯安全論壇曾經先後三次頒發麥凱恩獎，上一次是在2019年將獎項頒給香港人，以表揚香港人為爭取民主而付出的努力，獎項由民主黨前主席劉慧卿和民陣副召集人陳皓桓代領。

中共網軍淨化網上空間

美國喬治城大學（Georgetown University）安全與新興技術中心（Center for Security and Emerging Technology）研究員費瑞安（Ryan Fedasiuk）近日在華府智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）發表文章，指中共除了專業網絡評論員（俗稱「五毛」），還依靠一個由逾2,000萬人組成的「青年網軍」操縱輿論。

自由亞洲電台周三（14日）引述費瑞安稱，「五毛黨」是早期中國各級黨委嘗試聘用一些網絡評論員，直接指導並組建成小團隊，同時在網路上發表各種言論與評論，但近幾年這套體系逐漸擴大，特別是在中國教育部和共青團中央於2015年聯合發佈指導後，「中共不但雇用評論員，也開始依賴大量的志願者」。

費瑞安指，根據研究統計，這群網路志願者人數超過2,000萬，大部分都是大學生，平均年齡只有19歲，「這些人被要求兼職在網上發佈富有攻擊性的文章，以『淨化』網路空間」。他又說，這些網軍需要按讚、轉發和評論微博、論壇等各式社群網站的內容，有效引導網路輿論風向，並形容這些人是「被自願」性質，「由於共青團中央和教育部設定了具體目標，表示這些學校必須招募一定數量的志願者…... 很多志願者都希望有朝一日在黨政機關或相關國企工作，參與這些活動讓他們的簡歷看上去更光鮮。這些大學的團委有一套評分系統，可以評估這些志願者發布的帖子數，並給他們的表現打分。」

胡海峰談「習近平科學思維方法」

現年49歲的中國前國家主席胡錦濤之子、浙江省麗水市委書記胡海峰，上周四（8日）露面接受浙江新聞訪問時表示，要學習「習近平科學思維方法」，並形容這「源於深邃的思考、強烈的擔當、深厚的情懷和豐富的實踐，其在浙江的探索與實踐全面形成了在省域層面對中國特色社會主義進行理論創新、實踐創新、制度創新的系統成果，是習近平總書記留給浙江的寶貴精神財富」。他又說，習近平的指示和指導引領麗水堅定「生態優先、綠色發展」戰略，「堅定真抓實幹、求是挺進的基本遵循和行動指南」。

胡海峰曾任浙江清華長三角研究院院長、嘉興市委副書記，2016年任嘉興市長，2018年任麗水市委書記，成為浙江省最年輕的地級市書記。自他2018年轉戰浙江麗水開始，對其仕途有關的傳聞不斷流出，例如2019年2月24日就有消息指他擬任福建省委常委、組織部長；2021年中國各地地方兩會期間，又再有傳聞稱胡海峰將首次跨省，履新湖南省會長沙市委書記，同時躋身省委常委。不過多維新聞網曾在《觀察站｜胡海峰仕途迷霧》一文中指出，胡海峰一直處於胡錦濤之子的「光環」下，被賦予的政治包袱過重，這對其仕途並非是一個有利的因素。

習出席中法德領袖氣候視像峯會

中國外交部發言人華春瑩周四（15日）宣佈，國家主席習近平應法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）邀請，將於周五（16日）在北京出席中法德領導人氣候視像峯會。

美國總統拜登（Joe Biden）上月底曾宣佈，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及習近平等40位領袖，已獲邀參加預定本月22日及23日在美國舉行的氣候領袖視訊峯會，商談氣候變遷議題。而美國氣候特使克里（John Kerry）則於本月14日至17日出訪上海與首爾討論全球氣候變遷議題，被視為替拜登氣候峯會鋪路。如果普京和習近平參加在美國舉行的氣候視訊峰會，這將是拜登上任之後首次與兩人會面，但目前不清楚普京和習近平會否出席。

綜合報道

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