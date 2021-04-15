（內容更新）美國總統拜登派遣聯邦前參議員多德（Chris Dodd），以及兩名前副國務卿阿米蒂奇（Richard Armitage）、斯坦伯格（James Steinberg）訪問台灣。多德等人今（15日）上午赴總統府會晤總統蔡英文，中午再與吳釗燮午宴，下午拜會行政院長蘇貞昌，晚上則到總統官邸，蔡英文會設宴款待。AIT前主席卜睿哲（Richard Bush）則認為，此行或許是美國新政府希望令台灣更了解美國的政策立場，讓台灣民眾更加安心。

蔡英文早上與多德等人會面，她在致辭時表示，近來大陸頻繁派軍機、戰艦在台灣周邊海空域活動，威脅區域和平穩定，台灣願意與美國等國家共同守護印太區域的和平與穩定。

多德在發言時則先向花蓮太魯閣號死者致最深切的哀悼，美國與台灣同感悲傷。他話鋒一轉提到自己是台灣的多年好友，當年有份推動台灣關係法的立法工作。多德又指，現在是美台關係有史以來最長牢固的時刻，美台不但共享經濟聯繫，也同樣堅持民主價值，並且有至關重要的伙伴關係。

卜睿哲接受美國之音訪問時表示，當他還是美國在台協會主席時就曾經做過這種訪問。通常美國政府派出高層代表赴台訪問有兩種性質，一個是為了讓台灣放心，例如在1997年江澤民訪美、美國前總統克林頓1998年訪問大陸說出「三不」（不支持台灣獨立、不支持一中一台、不支援台灣加入需要主權國家身份的國際組織），任何時間只要大陸領導人與美國總統有接觸，台灣都會有高度焦慮，擔心對他們會否有影響。

卜睿哲認為，在此情況下，美國派一個能代表政府的人到台灣，向他們清楚說明那些峰會的內容非常重要，他有時候比報告內容更重要的是「去向我們的台灣朋友做報告」的這個動作，因為這表示美國認為讓台灣充份了解峯會內容是一件很重要的事。

另一種訪問性質，就是為處理很困難的情況，這是要確保台灣領導層理解美國政府最高層的感受，例如在1999年李登輝說出台海兩岸是「特殊國與國關係」之後，使大陸警戒，也讓美國擔心它製造的緊張可能導致某種衝突，因此卜睿哲帶着「非常精確的談話要點」來台，赴台前他也確認能代表美國政府說話，他與台灣方面有坦誠及建設性會談，這對建立「護欄」和向台灣民眾傳達美國政府的基本看法極有幫助。

卜睿哲說，他不知道這次多德訪問團任務是甚麼，但他認為可能最主要的作用是要讓台灣安心，「以便台灣領導層和台灣民眾能從這些美國資深外交參與者和外交明星，聽到美國政策的最關鍵要點」。他說，或許會有一些私下傳遞資訊的機會，這樣台灣任何人都清楚美國的政策。

東海大學政治系教授沈有忠接受《自由時報》訪問分析指，美中在拜登上台後，雖維持競爭態勢，但拜登也希望在氣候變遷議題與大陸有合作機會，同時美國也知道台灣很重要，所以派出有軍事背景且熟識亞太的前官員訪問，傳達軍事安全和自我防禦承諾，「議題切割得很清楚，也在兩邊做平衡。」

沈有忠並指出，雖然美方訪團字面上強調「非官方」性質，但也明說是拜登指派，來到台灣會見的也全是官方單位，談的也是國安。所謂「非官方」是避免過度刺激對岸的包裝，「其實大家都知道這是實質往來。」

曾任駐美代表的前外長程建人則說，以過去交流經驗來說，訪台三人中，阿米蒂奇最為挺台。程並說，美方訪團表達對台灣的支持，同時也盼兩岸開啟對話。目前拜登政府已漸漸上軌道，若要和台灣溝通，有國務院、美國在台協會或更高層級等各種管道可以傳達。此次訪團成員雖不是現任官員，但均曾任重要職位，他推測，訪團除了重申承諾和交流意見外，「可能有帶話任務。」

多德一行人昨日下午抵達台灣松山機場，由吳釗燮、美國在台協會（AIT）處長酈英傑（William Brent Christensen）、外交部北美司長徐佑典前往接機。與去年9月訪台的美國國務院次卿柯拉克、去年8月美國衞生部長阿薩爾（Alex Azar）時，由外交部次長接機，規格明顯不同。台灣傳媒報道這是臨時決定，展現對訪問團的重視。

美國之音／台灣《蘋果新聞網》／《自由時報》

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