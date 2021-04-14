首名被指資助香港反送中運動而於2019年遭內地拘捕的外籍人士、伯利茲籍商人李亨利（Lee Henley Hu Xiang），昨日被央視披露已因資助危害國家安全犯罪活動，在本月2日判囚11年。

央視播「認罪」片轟雙面人

央視節目《焦點訪談》昨日報道上述消息，並批評現年65歲的李亨利是「吃着中國飯砸中國碗的雙面人」，長年資助「海外反華分子」、外國反華議員，同時亦曾經與前立法會議員梁國雄、學聯前秘書長周永康等見面。當中，他被指曾於2011年在港與梁國雄「秘密會面」，又指他想與周永康合影回去炫耀，但「礙於自己長者的面子」，最後於是請親戚「在遠處偷偷拍下他與周永康見面的場景」，並曾為周永康購買赴歐參與「反華論壇活動」的機票。

節目引述廣州、上海的國家安全局警員指，李亨利在2009年在「某西方大國」參與一場「反華活動」時，遇到「仰慕已久的反華分子楊某」，兩人並認為可以「一起完成所謂共同的政治抱負」。

國安警員聲稱，在李亨利的資助下，楊某多次將黃之鋒、周永康、羅冠聰、張崑陽等「反中亂港分子」引薦到境外，與外國高級政府官員會面。

李亨利亦在節目上「認罪」指：「我認罪認罰，千萬不能這樣做，一定要知道這是違反國家安全規定的，不可以這樣做。還有任何事情都可以反對，就是不可以反對自己的祖國，要愛自己的祖國。」

不過，梁國雄早前曾向本報指對李亨利毫無印象，相信兩人只是萍水相逢，並指當時是立法會議員，接見市民是職責。周永康亦曾向本報指完全不認識李亨利。

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