美國總統拜登派遣政壇密友前參議員多德（Chris Dodd）率團訪台，中國海事局隨即宣佈於15日至20日在廣東治海南澎列島附近海域進行實彈演習，並於周四（15日）又再發佈航行警告，指將於16日至18日的每日上午9時至下午5時，在渤海執行軍事任務。

中國海事局官網顯示，大連海事局於周四（15日）發佈「遼航警0056」航行警告，稱將於16日至18日的每日上午9時至下午5時，在渤海執行軍事任務。公告續指，當局會以北緯39°50′48″東經121°10′02″為中心，半徑8公里的海域內執行軍事任務，並禁止無關船舶駛入。

中國海事局周三（14日）亦曾發佈航行警告，將自15日至20日於南海、南澎列島附近海域進行實彈射擊演習，演習期間禁止船隻進入。而事實上，在此一區域的稍南區域，目前正在進行另一項實彈射擊演習，演習期間為13日至17日。

台媒指出，近來解放軍機頻繁侵擾台灣，不但超過10天接連派軍機執行擾台任務，12日擾台軍機架次更高達25架，創下單日最多紀錄。美國國務院及白宮接連向中國喊話，要求中國停止威嚇台灣的行為。

美國國務院發佈新版《對台交往準則》，並派遣多德擔任拜登個人特使訪問台灣之際，解放軍接連在廣東沿海舉行2輪場實彈演習，地點緊鄰敏感的台灣海峽的南端，其中15日展開的演習在時間上更緊扣多德訪團抵台時間，在美中台三方關係緊張之際，更有展現挑釁態度的意味。

不過，YouTube軍事頻道「軍武器研」主持Larry接受《蘋果》訪問時就表示，他認為中國此舉與以往一樣同屬對內宣傳，並強調美軍吸取過上次美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）訪台告吹一事的教訓後，美國對這次多德訪台「一定有會所準備」。

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