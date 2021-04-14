瑞典時裝品牌H&M去年發表一份拒用新疆棉花的聲明早前遭中共翻舊賬，成功挑動內地仇外民族情緒，引發一連串的抵制洋貨運動。不少國產品牌其後發聲力撐新疆棉花，而內媒亦乘勢吹捧，李寧、安踏等國產波鞋甚至成為炒賣目標，有意見甚至認為國產品牌是這次事件中的最大贏家。然而長遠來說，國產品牌可否取代到外國品牌？又有沒有機會打入香港市場？《蘋果》記者穿上一身國產品牌到街頭實測，市民稱「從未聽過」這些內地品牌。著名時裝設計師鄧達智則認為，相信內地這次的抵制潮會維持幾個月至半年，這段期間或有利國產品牌的銷量，但長期來說難以持續；他又透露，內地其實有一些相當有實力的品牌，在設計等各方面完全有能力打入香港市場，但不知為何沒有繼續下去，估計可能與其已滿足於內地強勁的市場有關。

根據內媒點算，多個國產品牌曾表示支持新疆棉，例如服飾品牌李寧、安踏、森馬、七匹狼等；家居紡織品牌就有南極人、羅萊家紡、芬騰等；內衣品牌則有三槍、都市麗人等。為了測試這些品牌的設計和品質，《蘋果》記者早前在網購平台淘寶上購買多款衫褲鞋，包括價值148元人民幣（下同，約175港元）的「森馬男外套春秋季2021年新款青少年潮流帥氣春裝套裝」、價值279元（約330港元）的「七匹狼鞋子男潮鞋2021年新款春季網面運動鞋」、價值99元（約118港元）的「七匹狼短袖T恤男士2021夏季新款」以及價值55元（約65港元）的「中國人不吃這一套帆布包」。

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另外，《蘋果》記者亦曾前往旺角波鞋街一帶尋找李寧的球衣及球鞋，發現只有「龍騰球拍」一店有賣，款式亦不多，而李寧在朗豪坊寫字樓的辦公室在大約兩年前關閉。至於裕華國貨佐敦總店，國產品牌亦相當少見，只有出售來自上海的品牌「意樹」的服飾。

本月3日，《蘋果》記者更穿上整套國產品牌服飾，並在本港街頭實測，發現大部份民眾對國產品牌認識不深，未能列出例子，亦對記者身上的森馬、七匹狼等品牌表示「從未聽過」。受訪者梁先生稱，他完全無法辨認出記者身上的品牌，「得個袋認到咋！」分辨不出是否淘寶貨，並指如果沒有「中國人不吃這一套」的帆布包，這身衣着配搭「其實都幾高分」。

受訪者霍先生亦坦言他無法列出國產品牌例子，只能勉強說出一些山寨品牌，「例如D同B調轉果啲？（Adidas的山寨版Abibas）」他又表示，假如街頭上遇到有人攜帶「中國人不吃這一套」的帆布包，「我當然不會歧視對方啦！人人有唔同style，不過我自己就唔鍾意呢種打扮」；而以10分為滿分的話，他認為記者的穿着「都有7至8分」。

受訪者林先生則稱，在別無他選的情況下或會購買國產品牌服飾，「但最好就唔好啦」，又指如果在街頭遇到有人攜帶「中國人不吃這一套」的帆布包，「有機會會歧視佢」。他又形容內地的抵制潮「好小朋友」、「好嘥氣」，「不如大家坐埋一枱傾清楚好過啦！」

著名時裝設計師鄧達智向《蘋果》表示，相信抵制潮會維持幾個月至半年，但長遠來說，真正對時裝有興趣的人，是不會只喜歡某個地方出口的衣服或某個特定品牌，「即使有幾鍾意都好，下個月都不會再鍾意㗎啦，所以是不斷追求新刺激、新設計的過程」。他表示，在抵制潮期間一定會有空間給國產品牌發展，相信國產品牌的銷量會在一段時間內增加，但假以時日，「就好似釣魚島爭議，內地亦曾掀起抵制日本車行動，但一年之後卻『報復性』買返轉頭，呢啲爭拗不會永遠的，一定時間之後就會過去。」

鄧達智又說，雖然一些外國時裝品牌有時會捲入使用動物皮草的爭議，遭動物保護人士呼籲抵制，而涉事的公司通常會選擇無視，「唔出聲」；現時皮草市場亦已大不如前，一來受全球暖化影響，二來消費者意識有所提高，會選擇羽絨等作為代替，基本上只剩下俄羅斯、加拿大北部等冬天非常冷的地方仍流行皮草。然而棉花與動物皮草不同，因為棉花比較常用，「每日都着」，好多公司其實都傾向靠中國製造大量棉花，其他國家暫時無辦法取代到中國的角色，「而佢哋（時裝公司）要作為夾心層，到底應該要點做？所以希望將來能有一個更好解決方案。」

鄧達智亦透露，他作為時裝界人士，「基本上睇住大陸在時裝方面由零到有，由有到大，他們出品嘅嘢唔差」；他最近有留意福建同行舉辦的時裝周，發現他們進步神速，但礙於疫情不便前往參與。至於在香港為何甚少國產品牌出售，他就指其實香港並非完全沒有國產品牌，模式主要由香港零售商引進，而不是其前來香港開店，例如上海品牌「茶缸」就一度相當受歡迎，但後來沒有繼續經營下去。

他繼續舉例，內地另一個名為「例外」的搶手品牌，創始人是毛繼鴻，團隊甚至曾為習近平太太彭麗媛設計衣服，而「例外」亦曾衍生出另一個名為「YNOT」的品牌，並與日本時裝設計師山本耀司（Yohji Yamamoto）合作，曾在內地大事宣傳，多年前亦特別來過香港宣傳，希望在香港落腳，不過他未有跟進對方後來的發展。他強調，內地其實有一些相當有實力的品牌，設計等各方面完全可以打入香港市場，但不知為何沒有繼續下去，「可能是覺得已滿足於內地強勁的市場，無謂浪費咁多精神打入香港，又或者是覺得香港市場有困難，要和其他國際品牌競爭？我亦不太清楚，但亦不見得香港人會特別不喜歡內地品牌。」

《蘋果》記者

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