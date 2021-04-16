兩岸疫情最新數字：大陸昨日（15日）新增11宗確診個案，其中1宗為本土個案，發生在雲南，餘下10宗則屬境外輸入個案，分別為上海3宗、山東3宗、廣東2宗，以及福建、陝西各1宗。大陸累計確診個案90,468宗，死亡個案4,636宗。台灣則新增2宗境外輸入個案，累計確診個案1,070宗，死亡個案11宗。

大陸昨日新增一宗本土確診個案，官方通報發生在雲南省，央視隨後發佈消息指，確診者為一名24歲中國籍女子。有趣的是，官方的通佈內容中沒提及確診者在雲省內哪個地區，由於瑞麗市才剛爆發一輪疫情，不少網民在央視的微博問道：「雲南哪裏？」「沒說哪個城市？」「雲南那麼大也不說清楚哪裏？」隨即有網民回覆：「瑞麗。」面對網民的詢問，官方並未進一步回應。

中國近來積極推行疫苗外交，國內亦要求盡快完成全民接種，疫苗不可避免成為熱話，深圳一名男子近日因在社交平台發表「最新疫苗含有絕育成份」、「打疫苗是謀財害命」等言論，被指散佈不實訊息，遭警方行政拘留。

內媒報道指，網民「楊先生」近日多次在社交平台發佈「最新疫苗含有此類絕育成份，這是要全國滅種嗎？」等多條涉疫苗虛假訊息。他還在朋友圈中轉發疫苗相關文章並附轉發語稱，疫苗用水銀儲存運輸，把這東西打入身體，為利益直接損傷身體免疫力，一條龍謀財害命。

深圳網警隨後聯合福田公安分局拘捕「楊先生」，「楊先生」供認不諱，並指自己在朋友圈看到相關訊息說疫苗有防腐劑，為了吸引關注，未經核實就轉發，未有意識到轉發虛假訊息是違法。目前「楊先生」已因違反《治安管理處罰法》第二十六條之規定，被處以行政拘留及罰款處罰。

在台灣，阿斯利康（AZ）疫苗12日起擴大接種，疫情指揮中心公佈昨天接種人數為1,542人，累計3萬39人接種；昨新增12宗不良事件通報，均為非嚴重不良事件。指揮中心發言人莊人祥今天表示，自費疫苗從下周三（21日）起開跑，會從19日起開放門診預約，接種情況仍待觀察。目前無開放警察、憲兵等第五類對象的計劃。

綜合報道

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！