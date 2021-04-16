北京繼上月遭遇十年以來最強沙塵暴吹襲後，昨日（15日）又颳大風、沙塵及泥雨，今日情況雖有好轉，但預計沙塵天氣晚上才會停止。受昨日泥雨影響，今早洗車店大排長龍，店員要提早1小時上班應付，預計今日要洗500至600輛車。台灣氣象局局長指出，正在大陸華北肆虐的沙塵暴是近十年來少見。

北京生態環境監測中心消息，今早8時北京仍受外來沙塵暴影響，空氣質量維持在輕度污染水平，首要污染物仍為PM10。分區情況，南部的豐台、石景山為重度污染，房山、門頭溝達到嚴重污染級別。

由於今次沙塵影響範圍大，目前華北大部區域空氣質量處於重度至嚴重污染。預計今天白天，北京仍受到沙塵天氣的明顯影響，PM10以輕中度污染為主，預計晚間沙塵天氣基本結束。

大陸氣象局環境氣象中心高級工程師饒曉琴承認，與往年相比，今年沙塵天氣偏多，迄今已經發生7次。主要原因是今年蒙古國及內蒙古西部等沙源地，地表狀況較常年差。

受昨日泥雨影響，北京豆各莊附近洗車店，清晨已有大批被泥雨弄得佈滿泥點的汽車排隊等候。洗車店員工表示，清晨6時提早一小時營業，員工預計今日也未必有時間吃飯，要洗500至600輛車，平均每輛車排隊至洗完車要1個半小時。

不少司機也表示，駕駛的是公司的商務車，「專車要有專車的樣子」，所以一大早便來等候洗車。

大陸的沙塵暴往往也吹到台灣。當地中央氣象局長鄭明典今早在Facebook提醒，「華北又來沙塵暴！」他並放上一張雲圖指出，「現在衞星很容易辨識沙塵暴，今年很多次了，近10年來少見！」

台灣環保署則指，沙塵暴活躍季節是每年11月至隔年5月。近年來由於大陸西北地區沙漠化情形日益嚴重，造成沙塵暴發生頻率升高及規模加大，除非大陸解決沙漠化的問題，預防沙塵暴的發生，否則未來台灣仍將可能陸續受到影響。

《北京日報》／台灣《蘋果新聞網》／沸點視頻

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