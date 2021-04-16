內地公開的間諜案，開始出現翻炒又翻炒的情況。昨日是全國「國家安全日」，央視照慣例公開多宗間諜案，但其中一宗被指涉及中美軍工競爭激烈的電磁炮洩密案件，但事實上，去年「國家安全日」時已報道過一次，今年又再拿來報道。涉案的中國船舶重工集團第713研究所高級軍工專家張建革，當日準備逃離中國而遭國安人員逮捕的畫面，又在電視螢幕中重現，報道內容也大同小異，亦沒披露甚麼新資料，難怪央視的製作經常被指「慳水慳力」。

網上資料顯示，這宗船舶電磁炮洩密案，嚴格來說不是第二次被「翻炒」，而是第N次，內媒過去不時回顧這宗案例，包括今年1月11日，搜狐網亦曾報道過一次。

央視昨日的報道指，涉案的張建革原為中國船舶重工集團第713研究所高級軍工專家，而第713研究所是專業從事機電成套設備研製和工程應用的軍方重點研究所。據稱，張建革曾發佈過多篇與電磁炮項目有關的論文，並與他人聯名撰有《美國的艦載電磁炮研究》。

據報道，案發於2017年，張建革在一次出國訪學交流時被境外間諜機構盯上，一名境外男子主動接近張建革並與之成為好友，對方經常在生活上幫助張建革，並帶其外出遊玩，還幫張建革女兒獲得境外綠卡。

在金錢和利益誘惑下，張建革開始向境外間諜機構提供軍事機密，包括中國軍方正在研發的武器裝備情報，以及未來武器裝備發展計劃，每次從中獲利3,000美元至5,000美元（23,303至38,839港元）。

中國裁判文書網對張建革間諜案的判決書，內容顯示他出賣的情報被確認含機密級國家秘密共9份。經法院審理，張建革以間諜罪被判處15年有期徒刑。

翻查資料，去年4月15日的國家安全日，央視對張建革一案的報道，也太同小異。

央視 / 多維新聞網

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