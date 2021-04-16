台灣政壇，又爆出桃色醜聞。已婚的民進黨立委王定宇，早前被拍到疑似與民進黨發言人顏若芳租屋同居後，今日凌晨又傳出他在台南台南東區和歸仁兩處服務處遭人潑漆，寫上「X人妻很爽嗎，可惡」的字句。據悉，警方接報後已成立專案小組調查，但最離奇的是，王定宇竟要求警方不得洩露相關調查內容，讓警方倍感壓力。國民黨副秘書長謝龍介則認為，政治人物可受公評，應該提告給社會真相，避免成為羅生門招致誤會。

王定宇今天中午接受台灣《蘋果》電訪表示，他不了解相關情形，覺得有人企圖侮辱他，沒必要放大，更何況潑漆罪的罪責不重，此種行徑不可取。王定宇短暫回應後，即以手機訊號差為由，掛斷電話，隨後就不接電話。

相關人士透露，案發生在今日凌晨3時，一名男子開車從台中南下，在仁德交流道下國道一號，先先到王定宇東區及歸仁的服務處噴漆，甚至被寫下「X人妻很爽嗎」等不雅字眼。警方接報後隨即成立專案小組，探員翻看附近的閉路電視畫面，已鎖定疑似涉案車輛，並準傳召涉案男子問話。

不過，王定宇事後並沒有報案，盼低調處理，警方則表示予以尊重，不過若當事人不提出起訴，警方亦可以社會秩序維護法作出處置。不過，暫時亦未知該案是否與王定宇之前傳出的同居事件有關。

對王定宇要求警方低調的舉動，國民黨副秘書長謝龍介表示不理解，還說：「人家都說你欺負人妻了還不告？」他認為整件事情有因就有果，王若感委屈，支持他趕快提告讓真相水落石出，不然變成羅生門，召致誤會更不好。

家有嬌妻及3名孩子的52歲王定宇，上月被台灣《鏡周刊》拍攝到與民進黨發言人顏若芳疑似同居。兩人事後均稱是房東、房客的關係。其妻子李淑吟則一直未有公開發聲，至本月8日才在Facebook留言：「謝謝這段時間大家的關心，我會好好的，大家也要平安健康。」但她若有所指的，加上了多個hashtag：「#善良只留給珍惜的人#希望大家都好#為自己加油」。

至於事件的女主角顏若芳，今年35歲，亦是靚女一名，曾擔任民主進步黨青年部主任、台北市議會議員等。

台灣《蘋果新聞網》/ 中時新聞網

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