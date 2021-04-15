台鐵太魯閣號事故死傷枕藉，當局昨日開始在台北、台東及花蓮舉辦聯合公祭，天空飄雨，場面哀戚。總統蔡英文及交通部長林佳龍等人先後到場上香哀悼致意，有家屬情緒崩潰，抱着蔡英文痛哭。台灣行政院昨證實，林佳龍辭呈已獲批准，4月20日生效。

家屬擁蔡英文痛哭

昨日首場公祭在台北巿第一殯儀館舉行，蔡英文、行政院長蘇貞昌、衞福部長陳時中、台北市長柯文哲及新北市長侯友宜等人陸續到場。公祭開始時，所有人站立低頭默哀一分鐘，隨後開始上香，蔡英文上香後，走向幾位罹難者家屬，低着頭安慰他們，有家屬忍不住情緒崩潰，抱住蔡英文大哭，蔡逗留約半小時後離開。

林佳龍留到最後才離席，離去前被傳媒追問「是否任務已經結束？」不過他未有回應，僅雙手合十，多次鞠躬表示「謝謝大家！」隨即上車離開。行政院昨天公佈林佳龍請辭獲批，發言人羅秉成表示，4月2日太魯閣事件發生後，林佳龍第一時間趕抵現場，日以繼夜全心全力投入搶修搶通。翌日，林佳龍口頭向蘇貞昌請辭為此負責，至本月7日提出書面辭呈。發言人指蘇貞昌日前邀林佳龍對談，林佳龍辭意甚堅，蘇也將此事向總統報告，總統表示尊重，批准辭呈，下星期二生效，至於新任部長人選，目前正積極詢問，有適當人選會確認後公佈。

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