大陸對台灣發動「認知作戰」，以假訊息擾亂島內民心，又一例證。台灣總統府今日清晨表示，網上流傳一份來源不明的偽造總統府公文，內容謊稱台灣引進日本核污水等，是不折不扣假訊息，亦是標準認知作戰手法，事件已交台灣警方處置。不過，卻有外媒上當受騙，台灣國安高層直言，北京的做法就是要用這種假訊息，讓台灣內部陷入紛亂。台灣總統府則指，這些假訊息拙劣不堪，對台灣習慣和政府體制的知識程度低劣至極，台灣人一眼就分辦出來。總統蔡英文稍早，也在臉書表示「民主自由得來不易，絕不能讓認知作戰撕裂台灣社會！」。

該份偽造的台灣總統府公文，由一位網名「福島變異人孫笑氚」、使用簡體字的網民在Twitter上發佈，內容是有關「幫助友邦解決染水處理之困難，向世界展示中華民國樂於助人之精神，中華民國政府與日本國政府達成一致，由中華民國臺灣引進日本福島核電站部份污染水進行處理與排放之事項。」接着又指，由總統府內閣會議投票決定，自4月16日始，日本福島第一核電所產的部份污染水交由高雄市海軍左營基地與高雄市大樹污水處理廠聯合處理。

「福島變異人孫笑氚」留言：「總統府工作的朋友冒死發給我的，沒想到台灣率先進口福島水來處理了，還要排到日月潭緩解旱災，沒想到蔡英文真在拿老百姓生命當兒戲！」之後，又呼籲其他網民幫忙轉貼到微博或貼吧。

不過，台灣三立新聞網引述總統府發言人張惇涵指出，該份公文中有多個明顯錯誤。包括公文的發文日期是今年4月16日，但在4月15日就已在網上流傳，並在Twitter上發放，被嘲諷為「來自未來的假公文」。

另外，台灣總統府若要發函給國防部，會直接寫「國防部」，而非「中華民國國防部」。最離譜的是，公文中「公布后解密」的「后」字，竟是簡體字用法，讓人一看就猜到是出自大陸人手筆，認知作戰之手法與意圖不言可喻。而「中華民國臺灣高雄市」等用語，孫中校後附上「兵籍號碼」的用法，既不是台灣人習慣使用之語法，也並非台灣當局文書慣用之方式。還有總統府，並沒有「內閣會議」，偽造這份公文的人，就連對台灣的政治架構也缺乏基本認識。

張惇涵表示，該則假訊息不僅說謊不打草稿，萬分可笑，且造假者撰寫公文的程度拙劣不堪，更對台灣習慣和政府體制的知識程度低劣至極。

然而，自由亞洲電台卻受騙，在Twitter上表示：「台灣總統蔡英文密令國防部接收部份福島含氚海水，儲存在日月潭中，以解旱情。台灣中科院學者指出，軍方將以此加快研製性能世界第一的托卡馬克裝置，以對抗中共入侵。」

Twitter/ 台灣三立新聞網

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