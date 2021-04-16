制裁消息由中國駐冰島大使館網站於16日公佈，聲明指冰島基於謊言和虛假訊息，以所謂新疆人權問題為借口，跟隨歐盟對中國有關個人和實體實施單邊制裁，違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中冰關係。中方已召見冰島駐華大使提出嚴正抗議，表示堅決反對和強烈譴責。中方亦已決定對冰方嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假消息的有關人員實施同等制裁。

聲明亦提到中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，要求冰島停止借人權問題干涉中國內政。

中國外交部上月底對英國4個實體和9名人士作出制裁，以回應相關實體和人士對新疆散佈虛假消息。被制裁的9名個人為：下議院外交事務專責委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）、保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）、保守黨議員奧布萊恩（Neil O’Brien）、上議院議員奧爾頓勳爵（David Alton）、「跨黨派國會香港小組」勞頓（Tim Loughton）、保守黨議員加尼（Nusrat Ghani）、國際律師會人權研究所主任兼御用大律師肯尼迪（Baroness Helena Kennedy）、曾為梁天琦撰寫求情信的英皇御用大律師尼斯（Sir Geoffrey Nice）、芬利（Joanne Nicola Smith Finley）。

而被制裁的4個實體則為「中國研究小組」（China Research Group）、保守黨人權委員會（Conservative Party Human Rights Commission）、「維吾爾獨立法庭」（Uyghur Tribunal）、埃塞克斯園大律師事務所（Essex Court Chambers）。

中國駐冰島大使館網站 /《蘋果》資料室

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