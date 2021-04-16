美國仇亞情緒升溫之際，有報道指，中國駐加拿大的大使館也成滋擾目標，被人在外牆噴上辱華塗鴉。有內地學者質疑，加拿大當局默許此情況，形同縱容。

內地官媒《環球時報》報道，指去年以來，中國駐加大使館頻繁地遭身份不明人士滋擾破壞，館舍外牆多處被噴上反華標語，當地反華勢力常在使館門前滋事，包括拉反華橫幅、搞反華示威等。

報道指，有關行為嚴重損害中方尊嚴形象，對中方外交機構和人員安全構成威脅。中方已多次就此向加方提出嚴正抗議，但加方有關部門迄今仍未採取有效措施杜絕類似事件，形容有默許反華勢力滋事行徑之嫌。

中國國際問題研究院研究員楊希雨今日（16日）接受《環球時報》訪問時表示，《維也納外交關係公約》和《維也納領事關系公約》明確規定，接受國負有特殊責任採取一切適當步驟，保護使領館館舍免遭侵入或損害，並防止一切擾亂使領館安寧或有損使領館尊嚴之事。

楊希雨稱，加方對華一些作為同樣引起中國人不滿，但中方保障了加國駐華使領館安全，從未發生民眾干預事件。他批評加拿大在事件中無視國際法，未負保護責任。

楊希雨又指，即使按加國法律，把威脅性語言噴到牆上，嚴重影響他人正常工作和生活的做法，已涉嫌刑事犯罪，但加方部門任由事態發生，是默許，縱容及釋放錯誤訊號予違法者。

《環球時報》

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