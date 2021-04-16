中共為迎接建黨百年大慶，近期在內地大力推動黨史教育。新版的《中國共產黨簡史》（下稱《簡史》），除大力塑造中共總書記習近平的執政偉績外，涉及兩岸關係部份提到習馬會等，將太陽花學運列為反中事件，強調「反對台獨」和「促統」兩大主題。台灣陸委會則批評，這是一部「官定意識形態的歷史」。

新版《簡史》出版後，因其有四分之一的篇幅，是講述習近平上台九年以來的成績；不再將文革獨立成章，有淡化毛澤東與文革錯誤之嫌等，遭受外界關注。

《簡史》的涉及兩岸關係部份至少4頁，分為「推進兩岸關係和平發展」與「堅決反對和遏制台獨分裂勢力」2小節，即「促統」與「反獨」兩大主題。

在「推進兩岸關係和平發展」部份，列入2013年習近平與前國民黨主席連戰會面，以及2015年與台灣前總統馬英九在新加坡會晤的馬習會，於書中宣稱，「開創兩岸領導人直接對話、溝通的先河，為兩岸關係未來發展開闢新的空間」。

另外，「堅決反對和遏制台獨分裂勢力」的部份，則將2014年太陽花學運定位為「台獨及外部勢力在背後煽動、支持的一次反中事件」，是「蓄意阻擾兩岸關係發展有預謀、有組織的行動」。

台灣陸委會副主委兼發言人邱垂正昨日（15日）表示，《簡史》內容很多，基本上，它是一部官定的意識形態歷史，維持中共過去對台的一些政策立場。他強調，中共當局應尊重歷史事實，充分理解台灣的民意走向，正視中華民國客觀存在，以及台灣2,300萬人對民主自由的堅持。

邱垂正強調，中華民國成立已110年，台灣從未屬於中華人民共和國，未來更不會是。

中央社／自由時報

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