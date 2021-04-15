內地五一長假還有兩星期，最新估計有2億人次出外旅行，預訂機票量已超越2019年同期，較去年同期增加25倍。有望成為史上最熱鬧的「黃金周」，其中尤以北京去三亞的機票最搶手，部份航班僅剩過萬元的商務艙。

預訂機票較去年增25倍

今年五一可以連休五天，對外遊人士相當吸引。「去哪兒」大數據研究院院長蘭翔表示，早在農曆新年期間，「五一」酒店預訂就出現明顯增長，原因在於大量抑制的出行需求沒有釋放。由於一票難求，部份人已提早出遊，4月28日起，搭機旅客就明顯增加，4月30日的旅客量達到高峯，人數甚至超過5月1日長假首日的旅客量。

「去哪兒」統計，今年「五一」機票預訂量已大幅超越2019年同期，和去年同期相比更增加逾25倍。機票平均支付價格比2019年上漲超過兩成。其中4月30日和5月1日，北京往三亞部份航班經濟艙已經售罄，只剩上萬元人民幣的商務艙還有餘票。攜程研究院行業分析師方澤茜表示，隨即疫情受控，政府部門持續放寬旅遊限制等，五一外遊人次有望達到2億人。中國航空業亦開始恢復，國航、東航、南航三家航空公司昨公佈3月份運營數據，經歷春運低迷期後，三公司的客座率水平均從不足65%回升至近75%，比前年同期超過一倍。

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