美國氣候特使、前國務卿克里前晚已抵達上海，展開一連三日訪問。此行除和中國氣候變化事務特使解振華會談外，有美媒指他或和中央外事辦主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅會面，或與分管氣候變化事務的副總理韓正進行視像會談。

昨日為克里抵滬後的第二日，但未見公開露面，其入住的東郊賓館則保安森嚴。美國領事館指，克里會在賓館與解振華進行一天的閉門會談。兩人就中美氣候變化合作、《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會等交換意見。美國國務院昨日向中央社證實，克里另將與中方高階官員見面，但未透露名單。

《華爾街日報》日前報道，美國總統拜登下周四及五將召開氣候變化視像峯會，40位世界領導人獲邀，包括中國國家主席習近平，相信克里此行是希望先跟中方磋商，雙方建立一個新的正式機制就氣候事務進行接觸，以及支持發展中國家追求低排放經濟增長。英國廣播公司報道，美國希望中國停止興建煤發電廠及投資海外煤炭業務，中國則要求美國增加資助發展中國家應對氣候變化。

中法德辦氣候視像峯會

正值克里訪華之際，中方昨突宣佈習近平將於今日應法國總統馬克龍邀請，在北京出席中法德領導人氣候視像峯會，值得注意的是法德兩國預計亦將於下周出席由美方召開的氣候變化視像峯會。

華爾街日報/英國廣播公司