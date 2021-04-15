阿里巴巴創辦人馬雲日前被內地重罰182.28億元人民幣（216億港元）後，前日首次露面，參加俄羅斯總統普京召開的俄羅斯地理學會監事會視像會議。馬雲只是出席，其間並沒有發言。時事評論員劉銳紹向本報分析，事件不等於馬雲已翻身，原因是中共實際上仍致力打擊螞蟻集團。

據俄羅斯衞星通訊社報道，這場會議全程兩小時，馬雲坐在中國風佈置的房間內，一直只充當聆聽者，聽其他與會者交流和發表報告，不發一言，只偶爾有端起茶杯喝茶。俄羅斯地理學會監事會視像會議於莫斯科國立大學舉行，由普京主持，監事會有40名受託人委員會成員（board of trustees），馬雲是唯一擔任受託人委員會的中國人。

該地理學會已超過150年歷史，與官方關係極為密切，支持探險和地理研究活動。馬雲及俄羅斯的關係亦相當不錯，去年武漢肺炎肆虐，俄羅斯國防部收到由馬雲捐贈的100萬個口罩及20萬份武肺的檢測套裝後，形容馬是「真正的朋友」。

英媒《金融時報》昨發表一篇名為「消失的富豪：馬雲如何得罪習近平」的文章。文章指出馬雲在2015年踏入高峯，陪同習近平訪美，但其後鋒芒太露。習近平在2018年修例更改主席任期，馬卻沒有檢點言行。

特別2018年達沃斯會議中，正式代表中國的劉鶴不在場，馬雲卻與各國元首溝通交際，以一口流利英語長袖善舞，將自己營造成「阿里巴巴及中國經濟擴長的領袖」，儼如中國代言人，令中國領導層甚為不滿。馬雲在去年10月上海外灘金融峯會大力抨擊中國金融監管體制，文章引述知情人士稱北京視為馬雲試圖贏得輿論，影響中央，故決定出手打擊。

馬雲自去年10月一役，僅在今年1月以視像方式與內地鄉村教師對談，至今仍未公開出席活動，日前浙江政府已第三次約談螞蟻集團，昨浙江省政府強調「切實督促阿里巴巴、螞蟻集團全面落實整改責任」。劉銳紹分析指，即使馬雲出席活動，甚至以普京同場，亦不代表官方已放過馬雲，不代表普京出手相助，原因是中共實際上仍致力打擊螞蟻集團，亦毋須用馬雲開拓中俄貿易。

失高德大股東地位

內地電子地圖龍頭高德軟件昨宣佈，馬雲減持該公司的股份，從原來的67%減至25.28%，而且不再是該公司的大股東。根據內地工商資料網站天眼查，高德軟件的大股東已經轉為杭州寶軒投資管理公司，持股62.26%，馬雲則是公司的第二大股東。內地媒體之前曾經報道，杭州寶軒投資管理的股東，是多名阿里巴巴現任高層持股。

俄羅斯衞星通訊社