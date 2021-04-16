（新增內容）壹傳媒創辦人黎智英因2019年參與民陣發起的維園「8.18流水式集會」，被裁定組織及參與非法集結罪名成立，西九龍裁判法院今日判刑1年。消息曝光後，台灣台南縣前縣長蘇煥智在Facebook發文感嘆，香港的遊行自由已淪鳥籠自由。對此，高雄市長陳其邁表示，這是不折不扣的政治判決，顯示香港已沒有司法獨立，法院淪為北京當局剷除異己的工具。

蘇煥智在FB寫道：「黎智英參與未經核准的集會判刑1年。香港的集會遊行自由，已淪為鳥籠裏的自由。」高雄市長陳其邁指，黎智英今遭判刑，令人想起台灣威權時期的各種打壓，「台灣走過艱困的時刻，希望香港朋友不要放棄希望，天光一定會到來。」

法官胡雅文今聽取各人陳情後，下午作出判決，直指判監是唯一選擇。涉案的9人中，黎智英及李卓人判囚12個月、梁國雄18個月、區諾軒10個月、何秀蘭8個月，另外梁耀忠判囚8個月但緩刑一年。至於案中3名法律界人士，吳靄儀及何俊仁同被判監12個月、緩刑2年，李柱銘則判囚11個月、緩刑2年。

多間外媒第一時間報道黎智英被判刑的消息，法新社指，這是黎智英第一次因為他參與的民主活動遭判刑，英國廣播公司（BBC）則指，此判決在中國日益壓縮香港權利與自由的情況下舉行。

Facebook / 台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！