昨日是中國第六個國家安全日，同時亦是前中共領導人胡耀邦（圖）逝世32年的忌辰，絕大部份內地傳媒未有相關報道，僅得《人民日報》旗下的微博「俠客島」發文悼念，以及大眾網有重溫胡耀邦生平。有網民轉發「俠客島」的發文並重提胡耀邦在位時期的「兩少一寬」政策。

官媒發文悼念

俠客島在文中，提到中共黨史內4月15日的兩段歷史，包括1937年4月15日，中共中央發出《告全黨同志書》，號召全黨「為鞏固國內和平，爭取民主權利，實現對日抗戰而鬥爭」；另一個就是1989年4月15日，胡耀邦在北京逝世。文中形容胡耀邦是「久經考驗的忠誠的共產主義戰士，偉大的無產階級革命家、政治家，解放軍傑出的政治工作者，長期擔任黨的重要領導職務的卓越領導人」，但未有提到胡耀邦逝世引發的六四事件。有網民轉發俠客島的帖文，並讚揚他是平反冤假錯案的執行者，亦有人指胡耀邦是一個不謀取私利的好人，兩袖清風，但不具備一個優秀政治家的遠見。有網民則提及胡耀邦在位時間的「兩少一寬」政策，即對少數民族的犯罪分子要堅持「少捕少殺」，盡量從寬處理。在今日新疆少數民族被迫害的背景下，顯得更為諷刺。

另一內媒大眾網亦有拍片介紹胡耀邦生平，並記載胡耀邦於1958年到河南參觀時寫下「心在人民，原無論大事小事；利歸天下，何必爭多得少得」的對聯，形容是胡耀邦為民情懷的真實寫照。

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