（新增內容）中國國家主席習近平今午與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理默克爾（Angela Merkel）舉行視像峯會，就合作應對氣候變化、中歐關係、抗疫合作及重大國際和區域問題交換意見。有分析指，美國總統拜登（Joe Biden）原預定於22及23日在美國舉行氣候領袖視像峯會，今日中方搶先一步與德、法舉行談及氣候的視像峯會，引發關注。

據官媒新華社通稿，習近平在會中宣佈，中國將力爭於2030年前實現二氧化碳排放達到峯值、2060年前實現碳中和。他也提到，中國已決定接受「〈蒙特利爾議定書〉基加利修正案」，加強氫氟碳化物等非二氧化碳溫室氣體管控。習又說，應對氣候變化是全人類的共同事業，不應該成為地緣政治的籌碼、攻擊他國的靶子、貿易壁壘的藉口。

習近平續指，新冠疫情仍在全球蔓延，世界經濟復蘇任務十分艱巨。中歐關係面臨新的發展機遇，也面臨各種挑戰。要從戰略高度牢牢把握中歐關係發展大方向和主基調。中方將擴大高水準對外開放，為包括法、德企業在內的外商投資企業營造公平、公正、非歧視的營商環境，希望歐方也能以這樣的積極態度對待中國企業，與中方一起「做大做強」中歐綠色、數碼夥伴關係，加強抗疫等領域合作。

他強調，中方反對「疫苗民族主義」，反對人為製造免疫鴻溝，願與包括法、德在內的國際社會共同支持和幫助發展中國家及時獲得疫苗；亦願與國際奧委會合作，向準備參加奧運會的運動員提供疫苗。

通稿引述馬克龍表示，法方願與中方一起推進法中、歐中經濟關係進一步發展，法方也願與中方就疫苗公平分配加強合作，就伊朗核等地區問題加強協調。

默克爾則指，德方重視中國實施「十四五規劃」對德中、歐中合作帶來重要機遇，願與中方深化互惠互利的經貿合作，就數碼經濟、網絡安全等問題加強溝通，對各國企業一視同仁，避免貿易壁壘。希望雙方共同努力，推動「歐中投資協定」盡快批准生效。

通稿並稱，三國領導人一致支持疫苗實施計劃，促進民眾健康安全有序往來，維護產業鏈順暢穩定，推動國際經貿合作早日恢復正常；支持發展中國家能源供給向高效、清潔、多元化方向發展等。

台灣中央社指，中國官方搶先歐洲公佈這場中歐視像峯會將商討氣候議題，中國外交部宣佈這是一場「氣候視訊峰會」。事實上，中歐這次視像峯會時機巧妙，美國總統拜登預定22、23日在美國舉行氣候領袖視訊峯會，邀習近平和俄羅斯總統普京等40位領袖參加，預定商談氣候變遷議題。為此，拜登還派出氣候特使克里14日至17日出訪中國上海與南韓首爾，展開氣候變遷目標討論。

這次中、法、德舉行的視像峯會可謂搶了「頭啖湯」，不過，或許因為外界認為中歐先一步舉行氣候峯會有與美國互別苗頭之意，今天中國外交部改口說這是場「視訊峯會」，3國領導人針對應對氣候變化、中歐關係、抗疫合作以及重大國際和地區問題深入交換意見。

新華社／中央社

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