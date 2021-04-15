去年經全國人大常委會審議通過的《中華人民共和國生物安全法》昨日正式實施，官媒落力宣傳，指生物安全是國家安全的重要組成部份，央視更發佈七幅漫畫講解。有學者指「生物安全法」更加顯示武漢肺炎疫情超出設想的可控範圍，中共必須為疫情失控與難以估計的損失止血，並且為之後遭各國政府問責，盡力轉移政治責任。

央視發佈七幅宣傳漫畫都涉及日常生活場景，包括機場海關、寵物咖啡店、醫院婦產科、水畔、超級巿場、郊區及森林，顯示新法例涉及檢疫、宣傳教育、生物科技、動物放生等多個議題。官方表示制訂新法例旨在維護國家安全，規定包括，不得寄運和攜帶未經審批生物因子入境；加強動物防疫、防止動物源性傳染病傳播；從事生物醫學新技術臨床研究應通過審查；不得擅自引進或放生外來物種；境外組織或個人獲取中國生物資源前需獲批准等。內地去年因武肺疫情加快推動出台生物安全法，同年10月17日在十三屆全國人大常委會第22次會議表決通過，至昨日起施行。

BBC駐華記者打國藥疫苗

另一方面，內地近期加快展開全民接種疫苗，包括向港澳台及外籍人士開放接種服務。英國廣播公司（BBC）駐華記者Stephen McDonell昨日發文稱，已接種國藥集團中國生物新冠病毒滅活疫苗，並呼籲「打針讓疫情停下來」。

央視/Twitter