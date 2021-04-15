多個國際品牌因「新疆棉」事件被中共打壓，起因是「良好棉花發展協會」（BCI）去年發佈一篇指控新疆迫害人權、強迫勞動的聲明，但經歷連串風波後，該聲明被悄悄下架，巧合的是相關消息由中共喉舌環球電視網（CGTN）報道。

CGTN報道指「良好棉花發展協會」去年8月發出抵制新疆棉聲明，不過現時下架，涉事聲明指控中國對新疆地區人民進行強迫勞動生產棉花，協會決定停止在該區的活動，並無限期取消新疆生產活動的擔保認證。其實，上月已有台灣網民發現聲明疑似被BCI官網悄悄移除，無論進入原網址或在BCI官網上搜尋也找不到，而其他文章則正常顯示。

無印稱赴疆考察未見違規

消費者及投資者越來越重視新疆維吾爾族人權問題，但日本品牌「無印良品」卻反其道而行。日本經濟新聞報道，無印良品前日發出聲明，表示曾委託獨立第三方機構到新疆實地考察，並未發現任何違規情況，強調仍然會繼續販售使用新疆棉的產品。無印良品母公司良品計劃總裁松崎曉表示，該聲明已經是集團最全面的解釋，他本人無法提供更多公司使用新疆棉的資訊，此外，公司視中國為「關鍵市場」，將加快在中國的業務擴張，希望2024年前每年能在中國開50間門市，在中國市場尋求更多增長。有報道認為無印良品希望避免捲入有關使用「強迫勞動」產品的指控。

日本經濟新聞／CGTN