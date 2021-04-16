美國總統拜登前日（14日）派遣聯邦前參議員多德（Chris Dodd），以及兩名前副國務卿阿米蒂奇（Richard Armitage）、斯坦伯格（James Steinberg）訪問台灣，44小時旋風式行程今日結束，訪問團於上午11時20分左右搭乘專機，自松山機場起飛，離開台灣。美國在台協會（AIT）處長酈英傑到機場送機。台外交部下午發新聞稿指，多德訪問團此行與台政府高層官員及各界人士，就台美關係各項重要議題充份且深入交換意見。

台外交部表示，多德這次率領重量級、涵蓋民主黨及共和黨的資深政要，在台灣訪問達成豐碩成果。多德等人曾晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌、國防部長邱國正，並接受外交部長吳釗燮午宴與蔡總統晚宴。此外，訪問團成員與朝野立法委員晤談，以及與政府高層官員及各界人士就台美關係各項重要議題充份且深入交換意見。

外交部提到，多德等人在各項會議中都有強調，今年是《台灣關係法》42周年，也是台美關係有史以來最強健、牢固的時刻；3位團員此行受到拜登請託訪台，傳達美國政府對台灣不分黨派的支持、對台美關係的重視及在台美共享利益上深化雙邊合作的堅持。多德等人指出，拜登政府是值得台灣信賴的政府與朋友，相信將繼續協助台灣拓展國際空間、加強自我防衞、深化既有的強健經濟關係。

外交部表示，由衷感謝美國政府及多德等人對台灣的堅定支持與深厚友誼。台灣政府相關部會將就這次雙方的各項討論結果，持續與拜登政府攜手合作，進一步深化台美各領域的緊密合作夥伴關係。

中央社／台灣《蘋果新聞網》

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