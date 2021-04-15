【重要伙伴】美國總統拜登派遣聯邦前參議員多德，以及兩名前副國務卿阿米蒂奇、斯坦伯格周三抵達台灣進行三天的「非官方」訪問。多德等人昨日先後與台灣總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及朝野立委見面，其間屢為美台關係打「強心針」，強調「現在是美台關係有史以來最強健牢固的時刻」。過去亦曾為美方擔任類似訪台角色的美國在台協會（AIT）前主席卜睿哲分析指，拜登政府計劃透過此行讓台灣可對其政策立場放心。

蔡英文昨早與多德等人會面時指，大陸近期頻派軍機、戰艦在台灣周邊海空域活動，威脅區域和平穩定，強調台灣願意與美國等國家共同守護印太區域的和平與穩定，又指期待盡速重啟台美貿易暨投資架構協定（TIFA）對話，強化雙邊貿易夥伴關係。而多德則提到自己是台灣的多年好友，當年有份推動《台灣關係法》立法，又指現在是美台關係有史以來最牢固的時刻，美台不但共享經濟聯繫，也同樣堅持民主價值，是「至關重要的伙伴關係」。

多德強調美跨黨派撐台

多德等人昨日下午轉赴行政院與院長蘇貞昌等人見面，其間續向蘇貞昌強調這次由跨黨派組成的訪問團，代表着美國對台灣的重視是跨黨派支持。據行政院政委兼發言人羅秉成事後轉述會面情況指，雙方亦有交換包括經貿、氣候變化等議題。多德等人其後再在酒店與台灣跨黨派立委會晤，當中更率先向國民黨立委蔣萬安等問到有關國民黨目前對九二共識的立場。

據悉蔣萬安當時指國民黨不會改變對九二共識的立場，但強調九二共識不等於一國兩制，也不接受一國兩制。蔡英文昨晚在官邸宴請多德等人，出席的包括副總統賴清德、國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正以及負責對外貿易談判的行政院政務委員鄧振中等，相信雙方席間亦有在軍事安全及經貿關係上交流。

對於多德等人這次的訪台行程，卜睿哲表示在任AIT主席時亦曾做過類似訪問。他指出美方這類派出代表訪台一般有兩種性質，其一是為了讓台灣放心，特別是美方將要與大陸領導人舉行峯會時，會透過代表訪台說明峯會內容；其二是為了處理一些美方牽涉到兩岸關係的困難時，美方需要派人確保台方能夠理解美方的感受。因此，他認為多德此行的作用是要讓台灣可對拜登政府放心，又不排除雙方有私下傳遞資訊的機會。

傳達軍事安全和防禦承諾

正值美國氣候特使、前國務卿克里就氣候議題訪華之際，美方這次派出具有軍事背景且熟悉亞太的前官員訪台，台灣的東海大學政治系教授沈有忠分析指，這顯示美方「議題切割得很清楚，也在（兩岸）兩邊做平衡」，他認為美方此行訪台主要是傳達軍事安全和自我防禦承諾。上海東亞研究所助理所長包承柯亦認同，這顯示拜登的東亞政策具有「平衡感、系統性」，「未忽視哪一方」。

台灣蘋果新聞網/中央社