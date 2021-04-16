內地維權律師高智晟遭當局「強制失蹤」至今日（16日）已1,141天，逃亡美國的妻子耿和發聲明，指懷疑高智晟遭中共非法關押致死，要求北京以人道理由發簽證讓她回國，與丈夫一起坐牢或領回他的骨灰。

耿和昨日（15日）發Tweet表示，高智晟強制失蹤已達1,140日，有理由懷疑丈夫已死於中共的非法關押中，否則官方為何一直躲閃推諉，「不給家人明確在哪裏，不讓見，不讓回家……沒有電話」。

她發出兩點聲明，指如高智晟真的已身亡，要求中共基於人道主義送還高智晟的骨灰。

其次，耿和表示，已將兩名孩子撫養成人，決意回中國與丈夫一起坐牢，要求中國大使館依中美領事協定發放進入中國的簽證。

最後，她強調，對尋夫不會放棄，「活要見人，死要見屍」。若上述兩個卑微要求不能得到滿足，會保留採取下一步行動的權利！

56歲的高智晟，陝西榆林市佳縣人，1996年起長期為內地弱勢群體維權，代理多宗維權案件，曾獲中國司法部「中國十佳律師」稱號，被外界譽為「中國良心」、「維權運動先行者」等。

2004年至2005年間，高智晟曾發表3封公開信予時任中共總書記胡錦濤及時任總理溫家寶，揭露勞教所酷刑虐待法輪功學員。

2006年，高智晟於山東被捕，後遭控以煽動顛覆國家政權罪，判刑3年，緩刑5年。但高智晟在緩刑期間多次遭到強制帶走和受到酷刑。

2009年2月，高智晟再次失聯逾年，後在國際壓力下曾一度在2010年4月現身北京，接受美聯社訪問。之後，高智晟再度失聯，至2014年8月刑滿，但出獄後一直受到軟禁。

高智晟2016年出版秘密寫作書籍《2017年，起來中國》，記錄了中共對他的綁架、囚禁、酷刑，預言中國共產黨敗亡，並就建設民主現代中國提出自己的設想。

高智晟2017年8月失蹤至今已1,141日。

他的妻子耿和於2009年1月攜同兒女逃亡美國。

Twitter／法廣網

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