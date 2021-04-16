內地對宗教的壓制越來越嚴厲，即使辦孤兒院也不放過。教廷則一直對中共侵犯宗教自由與人權等問題，未發一聲。有報道指，內地近期陸續關閉多間天主教孤兒院，包括享有國際口碑，專門收養殘障棄嬰的「黎明之家」。有該院神父冒險向天主教媒體投書，向教宗求救，並詰問教宗聽到中國教會最微弱最真實的聲音嗎？

天主教媒體《亞洲新聞》（Asia News）報道，中國政府加大壓制宗教力度，矛頭指向天主教從事的社會服務和教育工作，最近已先後關閉解散多家天主教孤兒院，包括河北省趙縣教區「黎明之家」、獻縣教區「任丘若瑟殘嬰院」，先前在河北張家口、正定縣與陝西也都有天主教孤兒院遭關閉。《蘋果》致電黎明之家了解情況，有工作人員表明事件屬敏感，為保護其他孩子，不會受訪。

黎明之家創立於1988年。據了解，當時有一群河北天主教教徒在火車站、醫院等地常發現遭拋棄的身障嬰兒，決定輪流收留照顧棄嬰，當時的教區主教王寵林得知後，認為孩童需要固定場所成長，遂借用民宅創立孤兒院，交由德蘭女修會管理，迄今已收容照顧過600多名身障棄嬰，約40%是腦性麻痺兒童。

《亞洲新聞》報道指，黎明之家被解散後，原來的殘疾兒童被轉送到其他院舍。初時，當局仍准許黎明之家的修女和員工，探望這些被轉走的、照顧多年的少兒和嬰幼兒童，但現在已經禁止，特別是嚴防與18歲以下的院童接觸，禁止向18歲以下的未成年人傳揚福音。

根據2014年統計數字，趙縣教區有6.3萬名教友、67名神父、90名修女，18名望會修女和20名保守生。

一位中國北方神父以化名向《亞洲新聞》投書表示，天主教殘嬰院過去數十年來在內地深獲社會推崇，近期卻被勒令關閉，主要是為了實現中國政府的新政治目標，即「想盡一切辦法減少天主教會對中國社會的影響」，因此無論是教會公益活動或教友信仰生活都受到政府加倍的無情打壓。

這位神父說，內地政府也以控制疫情為藉口，收緊對天主教會的管控，例如本月初天主教徒極重視的復活節，教徒很想參加彌撒，教堂卻被政府封着，但其實內地的商場、風景區都已開放，唯獨教堂不得開放，連知名的5月上海佘山聖母朝聖活動都被取消。

這位神父表示，內地政府還加強對老師與學生的信仰管制，從小學、初中到大學，都禁止師生參與任何宗教活動，有些學校甚至發文調查師生是否有宗教信仰，表明有信仰的教師收到警告，不退教可能影響前途，或遭到當眾鄙視，政策目標是達到「學校無信仰」。

這位神父痛陳，梵中2018簽署主教任命協議後，他一度懷抱希望，以為中國教友的生活會越來越正常，怎知中國教會後來的處境越來越讓人寒心，多地教堂被拆，未成年人被禁止上教堂，《信德報》被停刊，小修院被關閉，各地教堂內都必須懸掛宣傳中共思想的海報旗幟。

這位神父說，受到打壓的中國教友渴望獲得普世教會聲援，但因顧忌梵中協議，教宗的正義之聲沉默了，就連香港主教懸缺兩年，教廷仍無法任命新人選，以及教廷對香港示威者遭迫害事件默不作聲，教會中也傳言是因為怕影響梵中協議的緣故。

捐助者：未成年院生被搬走

他表示，原本應由萬民福音傳播部負責的中國教會事務，已改為直接由教廷國務院負責，教會事務上升為政治問題，一切為政治服務，於是外界只能聽到教廷國務院長帕羅林（Pietro Parolin）一再強調對梵中協議的樂觀，這份樂觀卻掩蓋了中國教會受苦者的吶喊。

這位神父痛心指出，現在中國教友就像黎明之家所收留的身障嬰兒，他們是最弱勢的族群，被父母與社會拋棄，承受身心痛苦只能發出微弱呼喊，他想問問普世教會的聖父教宗，「您可以聽到中國教會最微弱最真實的聲音嗎？」

不過，有長期捐款的捐助者今天說，孤兒院並未關閉，但未成年院生已安置到公立機構。這名不願具名的捐款人向台灣中央社記者表示，就他所知，18歲以下的未成年院生近期已被轉移到官方設置的公立安置機構，但黎明之家並未被關閉，也尚能接受外界物資捐助，且仍有許多成年身障院生在院中。

這名捐款人也提到，先前教會的捐款賬戶已被關閉，但尚有其他募款方式。

中央社／《亞洲新聞》

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