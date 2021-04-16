十三屆全國人大常委會第九十一次委員長會議，今午在北京舉行，由委員長栗戰書主持。會議決定，十三屆全國人大常委會第二十八次會議，於4月26日至29日在北京舉行。新華社的通稿中，並未提及涉及香港議題。

會議建議，十三屆全國人大常委會第二十八次會議審議《鄉村振興促進法》草案、《反食品浪費法》草案、《海上交通安全》修訂草案、《教育法》修正草案、《數據安全法》草案、《個人信息保護法》草案、《海南自由貿易港法》草案、《監察官法》草案、《軍人地位和權益保障法》草案。

此外，會議建議審議關於提請審議《期貨法草案的議案；審議國務院關於提請審議道路交通安全法等9部法律的修正案草案》、《中國人民解放軍選舉全國人民代表大會和縣級以上地方各級人民代表大會代表的辦法（修正草案）》、全國人大常委會關於加強中央預算審查監督的決定修訂草案，以及關於授權國務院在自由貿易試驗區暫時調整適用有關法律規定的決定草案等議案；審議國務院關於提請審議批准《〈上海合作組織成員國關於舉行聯合軍事演習的協定〉補充議定書》的議案、全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告，以及有關任免案等。

郭美美涉賣違禁減肥食品遭批捕

據上海鐵路運輸檢察院微信公眾號消息，上海鐵路運輸檢察院今日對郭XX、汪XX以涉嫌銷售有毒、有害食品罪批准逮捕。澎湃新聞網指，郭XX就是曾因開賭場判囚5年的內地網紅郭美美。

上海浦東警方上月18日通報指，3月11日偵破一宗生產、銷售添加違禁成份「西布曲明」（一種作用於中樞神經系統的食慾抑制劑）減肥類食品案件，拘捕包括一名30歲郭姓女子在內的32名銷售人員，所有人均已被刑事拘留。內媒隨後證實，該名郭姓女子便是郭美美。

北京家居城大火 目擊者：有爆炸聲

位於北京豐台區南四環的大紅門集美家居市場，今日中午發生火災，現場升起的黑煙在南三環也能清晰見到。據目擊者稱，市場大部份被黑煙籠罩，商戶已停業。目前已有幾十輛消防車到場救援。

目擊者指，事故發生時先聽到爆炸聲，隨後家居城的廣場迅速被黑煙籠罩，商戶和顧客緊急撤離到室外。距離家居城3公里外的市民也在家中看到升起的黑煙。受事故影響，南四環公益西橋附近路段出現堵塞，家居城隨後被封鎖。下午3時許，現場依舊有黑煙升起，並傳出焦糊味。警方在周邊維持秩序，疏導車輛盡快離開。現場消息指，見到有救護車駛入。

據了解，起火處為家居城的變壓站。北京消防通報稱，今日中午12時17分接報後，即調派11個消防站35輛消防車到場處理。

唐山4.3級地震

中國地震台網測定，16日下午4時06分在河北唐山市灤州市、即北緯39.75度，東經118.71度，發生黎克特制4.3級地震，震源深度9千米。此次地震造成震中當地震感強烈，天津、北京等地亦有震感。

台東縣近海4.6級地震

根據台灣中央氣象局最新資訊，今天下午3時28分，台東縣近海發生黎克特制4.6級地震，地震深度31.7公里，震央位於台東縣政府北偏東方69.0公里，最大震度台東縣4級。

綜合報道

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