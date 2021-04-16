（新增內容）台鐵408次太魯閣號列車本月2月在清水隧道口，撞上違法施工的工程車致嚴重出軌，造成49人死、244人傷的慘劇。台鐵局一連三天在三地舉辦聯合追思公祭，明（17日）花蓮將是最後一場，其中新北市6歲死者楊小妹妹的骨灰，將於後天撒進海裏。而花蓮地檢署就事故約談百多人，經過14天的偵辦今天告終，主犯李義祥被依過失致死、過失毀損、肇事逃逸等罪起訴，並遭檢方求處法定刑最高刑度。逃逸外勞華文好則依過失致死罪起訴。

至於花檢為何不以殺人罪嫌起訴李義祥？主任檢察官周芳怡指，殺人罪嫌必須要有犯意，犯意分成直接故意、間接故意兩種，明明知道會導致死亡結果，還讓這件事發生，是直接故意；若預見事情可能發生，並跟自己的意思不違背，而容許它發生，這是間接故意。在此案中，雖然李義祥試圖用吊臂車綁吊帶拉回工程車，作為非常輕率且錯誤，但沒有積極證據可以認定，他容許工程車翻落邊坡，因此沒有認定是過失殺人。但李義祥在車輛被卡住後，應通報卻未通報，也沒找人來協助脫困，導致工程車翻落邊坡，事後亦無緊急通報，因此被認定肇事逃逸罪嫌。

另據花檢的公告，聯合大地工程監造李進福、張齊富財等2人，亦遭依過失致死罪嫌起訴，其他東新營造違反採購法部份，也依違反政府採購法借牌、商業會計法等罪嫌起訴。

法務部今日也公佈人事異動名單，其中主導偵辦台鐵太魯閣號出軌及相關弊案的花檢檢察長俞秀端，將轉任彰化地檢署檢察長，後續相關弊案將由新秀檢察長鍾和憲接手偵辦。

台鐵太魯閣號列車事故造成49人罹難，台鐵局今（16日）中午12時30分在事故現場舉行超渡法會，即將卸任的交通部長林佳龍、台鐵局代理局長祁文中、花蓮縣長徐榛蔚等人都到場參加。明天則將在台東、花蓮各舉辦一場聯合公祭，台東場訂在上午10時許，在台東殯儀館追遠廳前室外舉行，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍與台東縣長饒慶鈴，預計都將到場哀悼致意。

明日在花蓮公祭的罹難者中，包括家住新北市新莊區的幼兒園學生楊小妹妹（6歲）。她於清明連假隨父親和姊姊（9歲）到台東旅遊，卻不幸遇上死劫，救難人員從車廂中抱出楊小妹妹的遺體時，倖存的爸爸忍着悲痛地說：「可以讓我再抱她一下嗎？」讓同為人父的救難人員忍不住鼻酸。小姊姊則因腦部嚴重受創，與爸爸在慈濟醫院接受治療，所幸目前康復狀況穩定。事故發生後，楊小妹妹的媽媽趕抵花蓮，醫院與殯儀館兩邊跑，身心飽受煎熬。

家人3日經討論後，因楊小妹妹生前愛玩水，決定在當地火化後「海葬」，讓其靈魂徜徉在無拘無束的大海中。惟海葬方式並不在台鐵此次喪葬補助之列，雖新北市政府社工回報市政府後，市長侯友宜下令全力協助，但因當時新北台鐵捐款專案還沒成立，市議員蔡淑君夫婦就表示要捐出兒子武藏野甜點麵包店「一日所得」20萬元新台幣（下同，約5萬港元），社會局長張錦麗即詢問蔡是否能將部份捐款先轉作楊小妹妹船費使用，蔡大方答允額外捐出10萬元（約2.5萬港元）支應船費，助楊家了結心願。

而當新北社工同日晚間9時許打電話告知楊母時，台鐵原來已早一步與楊母聯絡，表示願意支付這10萬元出船費用，楊母對於新北市府努力與台鐵都表示感激。家人後天（18日）就可搭船出海陪楊小妹妹走完最後一程。

而衞福部設立的太魯閣號事故捐款專戶至今已湧入10.6億元新台幣（下同，約2.9億港元）；衛福部今天開會討論如何發送善款，部長陳時中說明，罹難者1,500萬元（約411萬港元）、傷者10萬至700萬元（約2.7萬至191.8萬港元）、目睹事故的乘客1萬元（約2,700港元），政府該負的賠償一宗也不會少。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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