壹傳媒創辦人黎智英因2019年參與「8.18流水式集會」，以及「8.31」在港島參與未經批准遊行，兩罪共囚14個月，身處美國華盛頓的前學運領袖王丹指出，今次判刑是香港大審判，他對此感到悲憤，痛批「中共瘋狂，沒有止境」，並勉勵港人不要絕望。而台灣師大政治學研究所教授曲兆祥說，此事將有損香港政府的國際形象，令外國對香港再增添負面觀感，以美、英為首的國家勢必會強烈抨擊香港、北京政府，抑制人民的表意自由。

王丹於Facebook寫道，看到香港大審判的消息，痛批中共瘋狂及沒有止境，「黎先生，老友卓人兄等將要度過鐵窗時光，他們是為香港而犧牲自由，香港人和我們都不會忘記你們！」王丹也呼籲港人，越是黑暗的時刻，越是不要絕望。「中共如此打壓香港，目的就是讓香港人絕望，因此我們絕對不能讓他們的如意算盤得逞。」他表示，「不要絕望，不要放棄，以全民不合作的精神繼續抵抗，就是對黎智英他們的最大的支持。香港加油！」

曲兆祥則指出，持平來說，此事若是涉及組織群眾、衝擊香港社會秩序的法律面，從基本判例原則來看，判刑不算很重，「也不能說，香港法律不能這樣處理」。 不過，若從人民權利來看，特別是對西方世界而言，就會解讀是打壓人民言論自由、壓制抗議遊行的基本權利，對這些示威人士不公平。 對於台港、兩岸關係，曲兆祥認為此事影響不大，還不及美國總統拜登摯友、美國前參議員多德（Chris Dodd）訪問團到台，真正影響最大的，反而是香港政府的國際形象再種下負面觀感，尤以美國、英國、澳洲、法國等西方國家，勢必站在第一線強烈批評，抨擊香港、北京政府，抑制人民的表意自由。

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