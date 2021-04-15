浙江省瑞安市一名女子近日跳河輕生，被一名中年男子所救，豈料她卻不斷掙扎拒絕被救，甚至辱罵對方；中年男見狀非常不滿，於是出手掌摑女子，事件最終演變成雙方在水中互毆。內地網民批評這名女子「痴迷不悟」，贊成中年男的做法，有留言更稱：「打她兩巴掌不過份，一是打她對不起父母養育恩，二手是對自己的不負責，三是對生命的不負責，換作我也會給她兩巴掌叫她清醒清醒！」

事發於本月13日，網上片段顯示，女事主當日跳河輕生後獲救不斷掙扎，拒絕中年男的救援，甚至辱罵對方；中年男見狀非常不滿，遂出手掌摑，情緒激動的女事主其後亦出手還擊，結果演變成雙方在水中互毆。其間有圍觀的民眾對中年男大叫：「不要打她（女事主）！」然而，雙方均沒有停手，亦有人放下長梯打算協助救援，待女事主情緒穩定後，兩人被人救回岸上。

事後有知情人士透露，中年男是一間洗車店店主，而女事主則是其家中排行最小的女兒，跳河的原因應該是和家人吵架，「因為是孻女，比較嬌氣，所以養成了飛揚跋扈的性格，在水裏不停地打自己的爸爸，甚至辱罵自己的爸爸，爸爸氣不過，動手連打女兒數記耳光，讓她醒過來」。

事件引起內地網民熱議，有人批評涉事女子「痴迷不悟」，留言稱「打她兩巴掌不過份，「即使這位女子不是男子的女兒，這種救人不合作的行為，也應該受到懲罰，更何況是自己的女兒，這樣無理取鬧的女兒就是罪大惡極，如此大的年紀還不體諒父母，應該被打，最好直接將她按入水中讓她體驗溺水的感覺」。不過亦有意見認為「主要是覺得不是韓國帥哥來救，心裏落差比較大」。

新浪微博／上海熱線

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