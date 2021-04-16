中美惡鬥，南海及東海局勢升溫，美軍「馬斯廷」號驅逐艦（USS Mustin，DDG-89），在菲律賓海「偶遇」中國航母「遼寧艦」，艦長里格斯（Robert Briggs）在甲板翹腳遙望遼寧艦，被指無視中國的挑戰，甚具挑釁性。不過，美國的盟友英國，5月將派「伊莉沙白女王號」航艦（HMS Queen Elizabeth）戰鬥群通過南海作首航，卻因避免得罪中國，在前往日本時不會駛經台灣海峽。消息曝光引發英國下議院與專家學者抨擊英國海軍「太過軟弱」。

據英媒報道，伊莉沙白女王號將在5月的首航中通過南海，但將避開台灣海峽，從台灣東部海域前往日本。但航行路線被指與英國的國防政策不相符，似是因為不想冒犯北京。外界認為，這艘耗資32億英鎊（342.3億港元）興建的航艦，應在屬於國際海域的台灣海峽航行。

英國國防部謂，現時暫無進一步的消息可透露，但對於繞過台灣東部海域的航行路線沒有評論。不少意見認為，英國對北京的表現太過軟弱。早前被北京制裁而當成「榮譽」的保守黨前領導人史密斯爵士（Iain Duncan Smith）認為，政府應重新考慮航線，「我很高興在南海部署航母，但他們需要航經台海來完成這個行程，才能讓中國人知道，英軍不贊成中方對鄰國採取非常激進的侵略行動。」

英國下議院國防特別委員會主席埃伍德（Tobias Ellwood）則表示，伊莉沙白女王號首航以印太地區為主，目的在於「對抗中國專制主義」，但「不得罪中國」竟成為航線規劃的考慮因素，「很多人會想，航艦過南海會如何改變中國的行徑，顯然無法」。

伊莉沙白女王號航母戰鬥群預定下月18日從英國東南部的樸茨茅夫港出發，出海至少6個月，艦載英國皇家空軍第617中隊、皇家海軍梅林反潛直升機以及F-35閃電II戰鬥機，同行的還有英國皇家45型驅逐艦勇敢號、公爵級23型護衞艦和皇家海軍輔助艦。該戰鬥群將於印度洋與印度海舉行小型聯合演習，並於新加坡短暫停留，之後繞過台灣前往日本，與美日分別進行為期兩周的演習。

英國《每日快報》/ 台灣《自由時報》

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！