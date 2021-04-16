內地連日趁「國家安全教育日」，大肆報道多宗涉及國安的案件，包括被上電視承認資助海外反華分子並與香港民主派人士有接觸的李亨利。有報道發現，李亨利並非首次在內地涉及敏感案件的官非，曾涉及前重慶市委書記薄熙來貪污受賄案，卻又能全身而退繼續在內地經商，質疑事件有可疑。

上海出生的伯利茲籍男子李亨利，前日（14日）在央視節目中承認長年資助「海外反華分子」、外國反華議員，同時亦曾經與香港前立法會議員梁國雄、學聯前秘書長周永康等見面。

本報昨日有報道質疑李亨利的多項疑點，包括當事人不認識李亨利；見外國政要不需要中間人推薦；當事人稱出席活動費用由主辦方提供。自由亞洲電台翻查資料指，李亨利同時是薄熙來案證人外，又發現他早於2013年，曾在內地牽涉政治敏感案件。

報道指，根據山東省濟南市中級人民法院在2013年發佈的薄熙來貪污受賄案的判決書，當中也出現李亨利的名字。

時任美東公司第一副總裁的李亨利，以證人身份作證，表示他和公司在2000年為中國富商徐明把322萬美元（約2,501萬港元），轉匯給羅素地產公司，用來為薄熙來妻子谷開來在法國蔚藍海岸購置別墅。

報道質疑，李亨利的供詞成為薄熙來被定罪的證據之一，為何他本人能夠全身而退，並繼續在中國經商，又支持香港的抗爭運動，直至2019年11月才被捕？

根據中國查冊網站，李亨利工作的「上海美東房地產有限公司」目前仍在運作，控制人為美國人Clark Freidman。「上海美東」目前仍有Clark Freidman及李亨利，與現任海南省省委書記沈曉明的合照。「上海美東」在中國經營工業園出租生意，在海口、廣州、崑山、長興、瀋陽都有置園區。Clark Freidman未就報道有回應。

薄熙來為中共元老薄一波之子，曾任中共中央政治局委員。2012年，前重慶副市長兼重慶市公安局局長王立軍，進入美國駐成都總領事館疑企圖叛逃，誘發薄熙來案。薄熙來同時4月被指涉嚴重違紀遭停職調查。

2013年，薄熙來被控受賄、貪污、濫用職權，遭判無期徒刑、剝奪政治權利終身及沒收個人財產。

自由亞洲電台

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