中美關係持續低迷，在北京，外交部副外長樂玉成接受《美聯社》訪問時，批評美方對中國的政策過於負面，指美國重視對抗多於合作。

樂玉成表示，指拜登政府將重點放在新冠疫情和經濟復蘇，因此兩國關係合作，顯得非常關鍵。中美可通力合作，解決困難，並強調競爭和對抗缺乏前瞻性。

他又表示，合作需在平等基礎上進行，不應該單方面草擬清單，在合作中不應自私及只顧自己一方利益，不關心另一方的福祉。中國下周參與拜登主持的氣候變化峯會時，計劃會發出正面訊息，但不太可能在現有承諾上再加新的建議。他指出，中國作為一個14億人口大國，作出有關承諾已不容易，部份國家要求中國做更多，這是不符合實際的。

在回應香港法院就2019年818非法集結案，及831非法集結案判刑時，樂玉成指各被告是罪有應得。 他指，如果香港變得更像中國城市，他對此不感到奇怪，強調香港是中國一部份，香港是中國的香港，這是不會改變的。

美聯社

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