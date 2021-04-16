美國罕有地同時派出兩個訪問團分訪兩岸，其中，前國務卿克里（John Kerry）前晚以氣候特使身份訪問上海，其團隊在過去兩天均留在下榻的東郊賓館，估計今天也不外出，美媒引述當地領事館稱，克里結束訪華旅程、前往南韓前沒有計劃與媒體見面。有指，克里主要透過視像或與前往東郊賓館的中方官員會面。學者則指，作為美國資深政治人物的克里，今次訪華或許能給中美闗係打開機會之門。

據悉，克里下榻期間，東郊賓館附近戒備森嚴，周邊有多輛公安和武警車輛戒備，賓館門口的保安人員則拿着一份文件，查驗進入車輛及人員。有報道指，基於防疫原因，克里團隊在上海訪問3天，都不會離開東郊賓館。

美國《華爾街日報》（The Wall Street Journal）則引述知情人士消息指，克里在上海期間將會見中國氣候特使解振華，以及與其他主管經濟和氣候變化事務的中共高級官員舉行視像會議。此外，克里還很可能與中共主管外交事務的國務委員楊潔篪以及外交部長王毅對話。

另外，克里此次訪華的一個主要目的是促成習近平，出席美國總統拜登主持的一個為期兩天的線上氣候變化峯會，但中方目前還沒有明確表態是否參加。

紐約城市大學國際政治經濟學教授夏明認為，雖然美中關係持續緊張，但中國國家主席習近平可以通過在氣候問題上與美國合作，塑造其所期待的中國大國形象，同時也是在國際社會上給他加分的一個難得機會。

他說：「對拜登來說，氣候問題是他的選民的一個巨大的訴求，尤其是民主黨選民。在中國，氣候問題其實也成了習近平國內一個重大的訴求。」夏明表示，中國也面對嚴峻的環境問題，需要與國際合作，相信習近平和習近平團隊會比較熱衷於積極地去推動這種合作。

「美中印象」網站主編劉亞偉則認為，克里此次到訪上海能夠成行本身已經意味雙方達成了某種默契，而氣候變化的確是對兩國都很重要的議題。

他說：「他（克里）去本身就說明兩個政府至少達成了某種共識或者默契。至於最後能談出甚麼結果，因為在氣候問題上我覺得對中美都是大事，但是現在要談到具體的合作，特別是在高科技競爭方面，雙方現在基本上是處於互相掐脖子的階段，特別是美國要掐中國的脖子。所以直接談具體的合作不一定有更多的成果，但是我覺得雙方可以互通有無。」

劉亞偉估計，習近平最終出席拜登總統主持的氣候峯會的可能性很大，而且中方不應該把美中關係中的其他議題與氣候議題掛鉤。他說：「對中國來講，生態文明是習近平開始主政以後一個很大的政策傾斜。對世界來說，中國在世界的地位，儘管雙方現在都還沒有表態，拜登說普京和習近平都接到了邀請。」

美國之音／ 《華爾街日報》

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