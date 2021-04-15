浙江杭州一間公司行政總裁（CEO）張科峰於2018年結識女友項思醒，兩人之後決定一起創業，張科峰更花費巨資將女友捧成網紅；然而，至上月底張科峰竟發現女友與另一名徐姓的富二代訂婚，於是大鬧訂婚現場，反而被警方拘捕。事後張科峰翻查項思醒的舊手機，終於發現整件事的來龍去脈，並在網上發表長達65頁的簡報，控訴女方，並指自己「原本以為遇見了白頭偕老的愛情，一門心思為未來奮鬥，卻沒想到最後成了頭頂青青大草原的綠巨人」。

張科峰與項思醒於2018年5月結識，兩人當時計劃一起開網店創業，並在5個月後正式拍拖。兩人之後又一起創辦杭州酉星新零售科技有限公司，任CEO的張科峰不僅獨自承擔公司的運營費用，並花費巨資將項思醒捧成網紅。然而張科峰卻沒想到，女友在與他同居的同時，竟然還與另一名徐姓的富二代同居。

上月20日，項思醒在浙江台州與徐男舉辦訂婚儀式，張科峰的一名好友當日亦有出席，於是在訂婚現場拍片通知張科峰。張科峰隨即打電話質問項思醒，然而女方當時竟辯稱「在當伴娘」，他於是立即從杭州趕往台州大鬧訂婚現場，徐男和項思醒兩家人於是報警，張科峰最終被帶到警局。項思醒的父親其後前往警局，並向張科峰表示：「反正這件事就已經這樣了，沒辦法改變了，你看着辦吧。」

事後張科峰回到杭州翻查項思醒的舊手機，結果找到整件事的來龍去脈。原來早在去年5月，項思醒就已經聽從父母的安排與徐男相親，而這一切都是在項思醒父母明知女兒和張科峰正在拍拖、同居的情況下進行。去年6月，項思醒與徐男正式交往，開始「一腳踏兩船」，並以入貨為由頻繁到深圳、廣州「出差」，每次時間都在4至5天，而事實上項思醒是為了見徐男，並且住在對方家中。

張科峰又發現，項思醒和徐男拍拖一個月後就發現徐男出軌，但項思醒選擇原諒男方，並表示「一個男人沒甚麼可以讓我留戀的，唯一就是他的家人」。項女看中的是徐家中上億的資產，更是當地建築行業的達官貴人，徐男母親更曾贈送一隻價值逾10萬元人民幣（約12萬港元）的名貴手錶給項思醒。除此之外，張科峰更發現項思醒除了周旋在他和徐男之間，還不斷和其他男人保持曖昧關係，甚至有次將意外懷孕的責任歸咎於張科峰。

及後張科峰把有關的對話記錄全部整理好，並傳給項思醒父母，沒想到對方卻轉打感情牌：「我們看錯你了，我女兒辛辛苦苦為公司創造效益……」不過張科峰表示：「回想在一起的日子裏，我時常5萬、7萬、8萬、10萬的轉錢給項思醒花，這些我辛苦工作賺來的錢，都不知道是餵了誰的良心。原本以為遇見了白頭偕老的愛情，一門心思為未來奮鬥，卻沒想到最後成了頭頂青青大草原的綠巨人。」

不過項思醒後來回應事件卻稱，張科峰曾企圖強姦她，令她患上重度焦慮及抑鬱症：「我們的分歧越來越多，嚴重時除了口頭謾罵還動手毆打。在此期間，我一邊頂着抑鬱症的折磨一邊熬夜拼命工作，同時也多次提出分手。自身的病情和工作上的壓力，導致時常情緒崩潰大哭，而他每次也是着魔般告訴我『我是弱者，不配流眼淚，只有強者才有資格流淚』……」

有網民亦看不過眼，趁機大爆項思醒的整容史，指她的眼睛、鼻子、臉頰等均做過「調整」。網民找到她的舊照片，指她原來是「鼻翼肥、山根也略為粗了些，整個鼻子的形態很像是『山』字形」，但在整容之後「加高了鼻頭、把圓鈍鼻頭改成了三角形，提升了鼻部精緻度」。同時亦發現她還做了臉部填充、及填充了眉心三角區等等項目，讚她「整得還不錯」。

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