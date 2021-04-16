中共總書記習近平女兒習明澤個資被公開，導致24人遭判刑的「惡俗維基」案二審將屆，但官方一直拒提交所有卷宗供辯護用，被質疑官方打算作不公開審理。有報道指，案件已引起國際關注，歐美多國共9名駐華使館人員與獲刑者家屬會面，表達高度關切，部份人聽到獲刑者遭受的酷刑，震驚至當場落淚。

自由亞洲電台報道，案中被判刑14年的牛騰宇母親表示，上月30日，9名來自美國、德國、法國、英國及荷蘭等國的駐華使館人員與她會面。當他們聽到牛騰宇遭吊打、禁睡、坐老虎凳及火燒私處等酷刑時，多人當場落淚。

牛母向該台表示，案件從抓捕到宣判綿延一年多時間，其間因為相信中國政府，家長們都保持沉默。直至孩子遭枉判後才開始維權，在輿論發酵下，多個國家駐華使館關注案件並邀請她見面。她指，家長們不斷寫信，可是從投無門，萬不得已下才選擇發聲。

牛騰宇代理律師之一、北京人權律師包龍軍表示，「惡俗維基」案是公檢法聯手炮製的冤案，對24名年輕人施加酷刑都是嚴重人權侵害，駐華使館人權官員有責任關切這些人權問題。案件因涉及國家最高領導人，廣東當局殺良冒功，炮製冤案，事件在國際上不斷發酵，惹來「高級黑 低級紅」的負面標籤。

他透露，在律師就酷刑問題控告辦案單位後，再對相關部門進一步提告。

另據當事人消息指出，美國、加拿大駐中國使領館希望維權家長和律師能夠提供一個包括施加酷刑者、參與的檢方和法院審判方人員名錄，不排除以《馬格尼茨基人權法案》制裁相關人員。

「惡俗維基」案肇因於習明澤和習近平姐夫鄧家貴的個人資料，被海外網站「紅岸基金會」和「支納維基」公開，廣東茂名公安被指未能處理海外曝光者，轉對分享上述兩網站鏈接的內地網站「惡俗維基」的人員落手，共有24人被捕。

據指，他們被捕後遭酷刑逼供，其中20歲的牛騰宇被指是主犯，遭判刑14年。有報道指，二審法官張書銘僭權參與一審定罪和量刑。有迹象顯示，當局擬二審以書面方式秘密宣判。

自由亞洲電台

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