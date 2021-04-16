南海、台海形勢不斷升級之際，中國海軍下水如下餃子，不時有新戰艦下水的消息流出。美國海軍新聞網近日公佈解放軍第3艘航母的建造進展，圖片見新航母的尺寸長達300米，與美國福特號航母相若，不過軍事專家黃東向《蘋果》表示，兩者在性能上，差天共地。

美國海軍新聞網15日報道指，位於上海的造船廠正建造一艘003型航母，尺寸明顯超過解放軍兩艘現役航母遼寧艦和山東艦，綜合來看，003型航母在尺寸上與美國現役「福特」級超級航母非常接近。而且因計劃採用電磁彈射式起飛與阻攔式降落（CATOBAR）系統，003型航母能夠搭載更重的艦載機，進一步提升航母的效能及投送海軍兵力的範圍。

不過，與福特號航母最大不同是，003型航母採用的常規動力系統，而非核動力系統。軍事專家黃東指出，解放軍003型航母最多只能與小鷹級航空母艦比較，與福特級航母性能上差天共地。他解釋，在持續航行能力、補給等問題上，因為不用經常補充燃料，核動力航母會比較有優勢，相反蒸氣動力的航母，需要的機器佔用空間大，而且不可以長時間高速航行，所以有能力的國家都會朝核動力航母的方向發展。

黃東指，解放軍早有計劃先建造兩艘003型航母，成功後才會嘗試建造004型相當於福特級的核動力艦母，「喺呢幾年內都唔使諗會有中國福特出現」。

不過黃東亦承認，電磁彈射式起飛與阻攔式降落的技術是很驚人的進展，美國在這方面也遇到困難，惟解放軍是否成功，仍是未知之數。他又表示，專制國家會集中力量辦大事，參考蘇聯過去的例子，有技術性的驚人發展也是合理，但整體是否能與美國比拼是另一回事。

美國海軍新聞網／《蘋果》記者

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