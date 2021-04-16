台灣半導體技術舉世聞名，幕後「功臣」原來是「乖乖」？台灣有個離奇都市傳說，只要在電腦或機房擺一包綠色包裝奶油椰子口味的乖乖，就能讓機器設備「乖乖」聽話，避免在運轉過程中出錯。因此，許多公司或醫院的重要儀器上都有擺放乖乖，就連維基百科也有為「乖乖文化」解釋說明，沒想到這特殊文化，竟吸引英國廣播公司（BBC）注意，且作出大篇幅報道。

乖乖是台灣最常見的零食，但最離奇的是，從銀行點鈔機、實驗室儀器與醫院呼吸機，到無線電塔旁都總會擺放一包綠色包裝奶油椰子口味的乖乖，彷彿是各種機械的「護身符」或「聖物」，甚至連台北地檢署的書記官，為了讓案件能夠順利完結，也悄悄買了「乖乖」放在相關證據上。

BBC的報道直指，原來乖乖有一個「都市傳說」，據說多年前一名正在撰寫論文的研究生，因為電腦一直當機，讓他相當困擾，他希望電腦能乖乖聽話，覺得零食「乖乖」的名字很符合他的需求，綠色又能代表機器順利運轉時的燈號，便將奶油椰子口味的綠色包裝乖乖放在電腦上，沒想到電腦接下來正常運作，且沒再當機，讓他得以及時繳交論文，而這神奇的「乖乖」傳說就這樣誕生了。

不過，並不是所有口味的乖乖都，有讓機器乖乖聽話的成效，根據BBC的報道，若擺放黃色的五香乖乖或是紅色的朱克力口味乖乖，則可能會有反效果。

據悉，乖乖於1968年由台灣商人廖金港的公司生產，起因是他的藥廠希望在淡季也有生意可做，因此開始生產這種零食。乖乖總經理、第三代傳人的廖宇綺表示，他們並沒有特別推銷乖乖的保佑效果，「這個故事一直流傳，不同產業不同的人可以自行詮釋」。演變至今，銀行的點鈔機、公司的影印機、以及醫院的呼吸器旁邊都會擺上「乖乖」。

廖宇綺說，另外一項說法是，擺放的「乖乖」不能過期，因此通常一年更換2次，一次在過年時，另一次在中元節（即七月十五），而且裏面的零食不能吃掉，否則失靈。

民進黨中央黨部副秘書長林飛帆也在Facebook轉貼BBC這則報道，笑稱「國家機密被發現了」，許多網民也留言表示，「高良率的秘密被發現了」、「歡迎三星採購」、「洩漏這機密的人應以危害國家安全論處......」「我開工也會用耶」、「來自東方的神祕力量」、「不只有電腦，有些工廠的機台控制設備也會放！」「台積電屹立不搖的秘密」、「BBC可以不要把台灣晶片製程最大的機密洩漏給全世界知道嗎？」

最意想不到的是，台灣中研院民族所研究員丁仁傑也開腔，為這個台灣特有現象提供解釋。他指，儘管擺放乖乖似乎不合邏輯，但每個人都想試試看，久而久之大家有點「寧可信其有，不可信其無」的概念，形成都市傳說，似乎也撫平了一些心理上的焦慮與不確定感。而這種乖乖文化大約是從2002年、2003年開始，有人放上去有用後，口耳相傳，現在彷彿變成一種儀式。

丁仁傑說：「有些人可能相信，有些人不信。但我們都相信一件事，在事情可信和不可信之間有許多的含糊曖昧地帶，也就是為甚麼一直有人相信擺乖乖，會讓機器乖乖。」

BBC / 台灣《蘋果新聞網》/ 中央社 / 三立新聞網

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！