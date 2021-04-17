內地言論空間緊縮、打壓升級，旅外人士陸續傳出返國後失蹤、被捕的消息。據報，旅美時政評論員沈度已失蹤4周，旅居芬蘭的氣象學者王展則被羈押超過一年半。

本名周強的沈度是南京人，2016年3月開始涉足海外華文社交媒體時政評論圈，並在YouTube主持自媒體頻道「周周侃」，評論時政。沈度近年在美國工作、定居，近日因家有急事，隻身返回中國，在隔離期間仍有製作影片並上傳。不過自3月21日起就與外界失去聯絡，下落不明，其僱主、合作夥伴透過多種方法查找均無果。

據指，曾有媒體4月上旬聯繫上沈度家人，對方僅稱「情況不好，不方便說」，此後不再接聽電話。

在美國開設網路傳媒公司的魏大航，是將沈度打造成「網紅」的推手，同時也是沈度在美的僱主。他表示，雙方最後一次聯繫是3月20日。魏大航其後於４月13日在「周周侃」頻道上傳影片，對外公佈沈度失蹤的消息。

魏大航認為，沈度的政治立場不屬於激進反共，而是希望中共制度和平轉型，「雖然他在海外社媒平台發表過一些批評中國政府的言論，但還遠遠不夠被抓治罪的級別。」不過有中國問題觀察人士指出，當前中共面臨的國內國際局勢都十分嚴峻，被指控破壞香港一國兩制以及在新疆實行種族滅絕。疫情早期的防控應對失誤和病毒起源調查亦引起許多國際專家懷疑，為「黨建百年」慶祝活動帶來極大尷尬和不安全感，致使國內言論尺度大幅收緊。

相關人士認為，沈度的政論節目中，特別是報道接種過國產新冠疫苗的西安醫護人員仍確診感染的內容，或是導致他被國安帶走的直接原因。如果確定因發表評論而被抓捕，沈度將是近年興起的海外華人自媒體時政評論圈中，首位因言論而失去自由的知名自媒體人。

除沈度之外，旅居芬蘭的氣象學者王展，2019年10 月返回中國時亦被以涉嫌「顛覆國家政權罪」逮捕，據傳是因為他在網上主張滿洲獨立，羈押至今已超過一年半。六四學運領袖、「對話中國智庫」負責人王丹對此表示，「對話中國智庫」今年3月向美國國務院相關官員提交了一份名單，列出數十名被中國當局逮捕、關押者，其中就有王展。

自由亞洲電台／美國之音／中央社

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