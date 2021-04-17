美日兩國元首今日（17日）在峯會後發表聯合聲明，強調台海和平穩定的重要性，觸動北京神經。北京大學國際政治系副教授節大磊分析，美日2＋2會談後，中日關係已受影響，加上福島核廢水事件及這次峯會，中日關係正在惡化。而台灣學者郭育仁則認為聯合聲明具強制力，美日同盟會將安全防護範圍擴至台海，預計美國未來在防衞台灣上會有更具體的做法。

節大磊接受台灣中央社訪問時表示，中日關係近年本逐漸改善，但3月美日外長、防長2＋2會議觸及台海、香港、新疆及西藏等議題，已令北京不滿；如今，日本又宣佈將福島核廢水排放入海，美日峯會更聚焦應對中國，聯合聲明甚至是52年來首提台灣，勢必令北京不滿，節大磊感覺中日關係正在惡化。

節大磊又認為，雖然中美在氣候變遷等全球化議題有所合作，現階段可說是「競合併行」，但長期來看，競爭與摩擦的負面因素仍可能影響合作，在缺乏機制化對話管道溝通下，「競合併行」局面難以持續。

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁則提出，美日聲明與一般邦交國高峯會的聲明性質不同，美日為盟國，共同聲明屬硬性文件，具強制力，因此聲明可視為美日同盟的補充追加文件，將同盟安全防護範圍擴至台海。

郭育仁指出，聲明將帶給北京相當大刺激，加以北京有處罰弱者的慣性，勢必激烈回應，或會持續派軍機艦隊擾台。郭育仁又觀察到美日聯合聲明是美國首次在國際場合，以正式文件支持台灣，可預見未來美國在防衞台灣上做法會越來越具體，美軍也會增加在東海、台海及南海展現軍力。

國防安全研究院副研究員陳亮智則觀察到，日本首相菅義偉在記者會上被問到是否有討論台海局勢時，他以外交理由不願多談細節，但表示確實有談到台灣，日美曾就台灣海峽和平與穩定的重要性達成共識，雙方藉此機會再次確認。陳亮智推測，台美日可能已有對台日周邊海域發生衝突時，擬定具體應變計劃，只是菅義偉不願多說。

民進黨國際部主任羅致政認為，過去美日對「周邊有事」採取模糊態度，頂多提及釣魚台，這次聲明意義非常重大，象徵在台海軍事議題上，美日站在一起。他亦指出，過去日本不願刺激北京，亦不會對台海議題表態，但隨着大陸在亞洲地區擴張，加上拜登上台後變前任特朗普單打獨鬥的主張，拉攏盟友，令日本願意改變態度，參與圍堵或反制大陸。

中央社／台灣《蘋果新聞網》

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