兩岸疫情最新數字：大陸昨日（16日）新增15宗確診個案，除了1宗源自雲南的本土個案，其餘均為境外輸入個案，分別來自廣東3宗，天津2宗，四川2宗、陝西2宗、內蒙1宗、浙江1宗。內地至今累計90,483宗確診，4,636人死亡。台灣累計確診1,068宗，死亡個案11宗。

武漢肺炎肆虐全球逾年，內地目前只批準使國產疫苗。《華爾街日報》報道，中國官員一直審視德國BioNTech SE (BNTX)公司生產的疫苗臨床試驗數據，預計將在未來10周內為該疫苗的國內銷售開綠燈。

報道指，有關消息是在與政府官員和衞生官員的私下討論中流出該時間表的。惟確切審批時間尚未落實，時間會取決於中國國產疫苗在外國的審批情況，有關決定一定程度受政治影響。世衞（WHO）正審視中國科興和國藥集團的疫苗，預料會在下月決定是否批准緊急使用。

BioNTech去年12月同意與上海復星醫藥（集團）股份有限公司合作，在2021年向中國提供1億劑疫苗，目前正在等待批准。

BioNTech表示，正努力準備在當局批准疫苗使用後向中國供貨。復星、國家衞健委和藥品監督管理局都暫時未有回應。 商界一直有聲音希望中國政府承認海外研發的新冠疫苗，以便利商務旅行。上海美國商會表示，BioNTech在全球獲較多國家承認，自去年12月已經提出希望中國當局認可這款疫苗。

《華爾街日報》

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