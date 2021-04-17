19歲港青「錘佬」（化名），前年積極投入反送中運動，因擔心遭秋後算賬，決定逃離香港，獨自先到英國，再取道墨西哥偷渡入境美國，尋求政治庇護。周三（14日），「錘佬」終獲加州聖地牙哥移民法庭批出政治庇護，正式成為美國合法居民，這距離他今年1月從墨西哥邊境逃進美國剛超過3個月，距離正式開展政庇申請程序僅兩個月。

美國之音報道，錘佬今年1月10日從墨西哥的蒂華納穿越美墨邊境，進入美國，在加州洛杉磯落腳。不過，他隨後為幫助另一名港青進入美國，毅然返回墨西哥，試圖重新進入美國時，在美墨邊境被捕，繼而被送入移民監獄。

兩個月後，他的政庇申請終於獲批。代理該政庇案的孫律師說：「這雖然是我經手的第一個香港人的政庇案，但這個結果也在我們意料之中，畢竟按照公開透明的司法程序進行，一切都可以預測。」

孫律師表示，如果香港人要向美國政府提出政治庇護，美國政府應該會根據香港發生的一切及其局勢的巨變，做出正確的判斷，而如何遞交申請則有各種各樣的方式。

錘佬表示，下一個目標是盡快實現在美國參軍的理想。

反送中運動爆發時剛考完DSE的錘佬，經歷金鐘「6.12」後積極投入運動，曾在「中大保衞戰」中持鐵錘「鎮守」二號橋，隨後在「理大圍城」一役留守校園3日後自首被捕，再遭警察上門搜屋。去年7月「港版國安法」實施後，錘佬擔心遭秋後算賬，決定逃離香港。

美國之音

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