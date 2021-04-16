曾因聲援佔中而被拘押的吉林維權人士郭宏偉（身份證上名字為郭洪偉），本月9日在公主嶺監獄服刑期間，因接受腦出血手術失敗而離世，終年56歲。其父母認為他的死亡疑點重重，誓言追究到底。光傳媒昨日（16日）報道，內地維權律師謝燕益與馬衞已接受了郭宏偉父母委託，介入調查郭死亡一案，但接連遭公主嶺監獄、吉林省監獄局及負責公主監獄駐所法律監督的長春市城郊檢察院的相互推諉，以致調查工作陷入困境。

據謝燕益指，他得知郭宏偉在監獄意外死亡的消息後，即於13日與律師馬衞一同拜訪郭宏偉父母，並接受二人委託，擔任郭死亡調查一案的全權代理人。他們從家屬已獲得的部份送院搶救、住院醫療病歷上得知：在押的郭宏偉因「突發意識喪失約2小時伴頻繁惡心、嘔吐」，於4月4日晚上9時許被送院搶救，隨後於5日凌晨零時50分及晚上7時50分進行兩次開顱手術，最終於9日上午10時59分死亡。

謝、馬二人於14日前往公主嶺監獄及負責搶救郭的吉林國文醫院調取相關證據。經過溝通，公主嶺監獄委派獄政科張科長、甘姓警官，以及法制科一名負責人接待二人。惟他們先後要求見監獄長或值班領導、查看相關監控影片及病歷檔案時，對方卻以領導正在開會、獄政管理涉密、相關證據已向檢察院提交等理由推託。最終兩人只能申請查看公主嶺監獄事發當天郭宏偉送院急救前12小時，即4月4日早上9時至晚上9時閉路電視影片、要求保存上述影片及事發前3個月內完整閉路電視影片，以及獄內相關訊息，並複製郭宏偉入獄醫療檔案與公主嶺監獄對郭死亡事件的調查處理紀錄及結果。接待人員在他們反覆要求下，表示將向領導滙報處理。

由於家屬未領到手術時的電腦掃描影像（據說被監獄方領走），二人緊接着趕往國文醫院，要求查看補領CT，結果空等約2小時無果，得知家屬可以隔日再到醫院申領後，二人連夜趕往長春。

15日，他們又先後到吉林省監獄局及長春市城郊檢察院，但同樣無法見到領導。「通過幾個部門的走訪，明顯感覺到各個部門互相推諉迴避問題。」鑑於有關方面相互推諉、嚴防死守的現狀，結合郭宏偉整個家庭現實情況，且郭在押死亡事件只關乎生命無關政治及其他，而死亡真相調查工作短期內難以突破的現實困境，他們樂見於體制內外、社會各界提供相關訊息及思路，並以各自認為有效的方式施以援手。

此外，謝也特別提到，因他們缺乏法醫方面的專業人士配合，加上若通過官方可控的程序進行驗屍，恐將無法得到具公信力的結論，甚或對調查真相及後續維權產生不利因素，故此行並未提出要求驗屍。

據謝燕益指，郭宏偉原本是吉林省撫松縣松江河發電廠一名主管，2006年被吉林市龍潭區法院以挪用公款罪判監5年，郭為此多年申訴上訪，指自己因保護國有資產遭打擊報復而導致冤獄。而翻查相關案卷資料，當年此案確實有二審法院以事實不清、證據不足撤銷原判發回重審，郭堅持該案是假案冤獄，具有法定不得再起訴的情形，但最終仍被判囚5年。

此後他和家人持續上訪維權，2016年郭宏偉及其80歲母親肖蘊苓被以敲詐勒索罪及尋釁滋事罪，分別判監13年、6年，其妹郭宏英繼續維權上訪，於2019年又被以妨礙公務罪、尋釁滋事罪判囚5年。

稍早前有知情人士透露，郭宏偉原本在松原監獄服刑，其間卻遭受虐待，囚室是兩平方米的小黑屋，裏面沒有衞生間，沒有燈光也沒有通風口，患有嚴重高血壓病的郭不適合在此服刑，惟律師和家屬嘗試為他申請取保候審和保外就醫，都不得要領。去年，郭宏偉被轉移到距家鄉四平較近的公主嶺監獄，隨後獄方以疫情為由，一直不讓家屬探望。

而在此次入獄前的2014年，時值香港爆發雨傘運動，郭宏偉與內地其他維權人士紛紛發聲支援，結果至少33人因而被拘押。

光傳媒／《蘋果》資料室

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