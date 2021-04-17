據美國新聞網站Axios引述知情人士表示，美國駐中國大使懸缺已久，總統拜登打算提名曾擔任主管政治事務的國務次卿伯恩斯（Nicholas Burns）擔任這個要職，目前已進入最後審查階段。

65歲的伯恩斯現任哈佛大學（Harvard University）教授，曾任國務院發言人，在過去小布殊（George W. Bush）主政期間擔任負責政治事務的國務次卿，也是他外交生涯歷任最高階職務。

這位學養俱佳的資深外交官，主張歐美日應聯手壓制中國。他前日在歐盟智庫「歐洲政策中心」（European Policy Centre）的一個視像對話中表示，歐洲與中國敲定投資協議犯下「策略錯誤」，並主張「更鞏固、更團結的歐美與日本通力合作，以遏阻中國並與中國競爭」。

Axios報道指出，任命伯恩斯出使北京，可突顯拜登偏好延攬經驗豐富外交官，而非重量級政治人物。回顧過去4任美國駐華大使，全都是擅長「零售政治」（retail Politics）的人物，曾贏得州長或聯邦參議員等州選舉勝利。

今年2月，彭博等媒體已報道伯恩斯可望成為美國駐華大使的消息，不過拜登當時還沒拍板。

Axios的報道又謂，處理美中關係是拜登任內最關鍵及最重要議題，這是拜登執政團隊的共識，從經貿爭端到對台事務等都是燙手山芋，伯恩斯或於未來數周內獲任命的首批外交官員。

不過，報道指出，由於拜登的國家安全會議（NSC）與國務院密切關注中國議題，下任美國駐北京大使的職責，可能更偏重於政策執行而非政策研擬。新任駐華大使除了要與國務卿布林肯（Antony Blinken）及白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）合作無間，也必須與擔任氣候特使的前國務卿克里（John Kerry）溝通協調氣候變遷議題。

此外，拜登任命的新任駐華大使，還得與前助卿坎貝爾（Kurt Campbell）互別苗頭。坎貝爾曾擔任國務院亞太助卿，目前擔任白宮國安會「印太事務協調官」（Coordinator for the Indo-Pacific）。

Axios／ 中央社

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