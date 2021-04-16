山西有繼母長期虐待12歲女童朵朵的案件昨日（15日）開審，繼母王女否認故意傷害，僅承認不知情下犯了虐待罪，案件擇日宣判。開審前，女童生父劉魁風透露女兒現時情況穩定，但處於無意識狀態，他又批評過去女兒多次被王女虐待，但王女至今未道歉，不過王女家人受訪時則指，他們已多次道歉，令事件成為羅生門。

案件開審前，劉魁風帶同朵朵由北京回山西出庭。在酒店中，受傷後的朵朵沒有意識，頭皮上有幾塊疤痕，下身穿着紙尿褲，躺在床上一動不動，眼珠看着天花板。

劉魁風透露，朵朵病情穩定，但仍處無意識狀態，「沒有甚麼反應，包括大小便也不行。她的胳膊和腿是痙攣的，如果硬掰的話，孩子就會叫。」目前，朵朵日常生活由祖母和護理員照顧，會在做按摩、訓練吞嚥這些康復訓練，醫療費用已花了超過100萬人民幣（下同，約119萬港元）。

劉魁風指自己因工作關係結識王女，她本身有一個兒子，兩人重組家庭。由於他在北京工作，在山西的女兒朵朵就交由王女照顧。他回憶起早在2015年年初，王女與朵朵剛開始共同生活時，曾因王女兒子與朵朵發生爭執，王女摑了朵朵兩記耳光。

劉魁風又透露，2017年以後，王女虐待朵朵越來越頻繁。那年暑假，朵朵因沒洗乾淨襪子，又捱了王女幾記耳光。劉魁風與她爭吵，王女拿菜刀放在自己頸上，又向劉魁風保證不再打朵朵。

但到2019年冬天，劉魁風在外地時，又得悉朵朵被王女體罰。2020年農曆新年，劉魁風更親眼目睹女兒被暴打，當時王女「一腳把朵朵踹出去兩三米遠，然後揪着她的頭髮，把她摁在地上打」。劉魁風阻止王女，二人扭打在一起，最後要由警察調解。

劉魁風又指，直至去年5月14日朵朵昏迷，王女仍然講大話，聲稱朵朵是在梳化上玩摔了一跤，頭撞到茶几而腦出血。

他批評，王女及其家人至今未曾道歉，只是拿出20萬元（約24萬港元）企圖和解，但被他拒絕，希望王女會受到法律嚴懲。不過王女的姐姐接受內媒訪問時指，他們已多次道歉，又有前往醫院探望朵朵，他們認為王女是為了教育孩子，才會動手。

《北京頭條》／《新京報》／新浪微博

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