美國總統拜登與日本首相菅義偉今日在峯會後發表聯合聲明，強調台海和平穩定的重要性，當日更提及台灣。台北的「日本台灣交流協會」亦升起日本國旗，當中象徵意義巨大。日本台灣交流協會雖是日本政府以公益財團法人所設立的民間機構，以維持日本國與台灣斷交後的民間交流及經官方授權辦理的領事業務，網上形容協會為「實質大使館」。

據日本台灣交流協會官網資料顯示，因應1972年中日邦交正常化，為維持日本與台灣之間實務層級之交流關係，針對居留台灣之日本僑民與日籍旅客之入境﹑停留﹑子女教育以及台日間學術及文化交流等提供適當的支援，以日本與台灣間貿易﹑經濟﹑技術交流等各種關係順利進行為目的，經外務省及通商產業省（經濟產業省之舊稱）核准成立財團法人。

日本台灣交流協會本部設於東京，另設有台北事務所及高雄事務所。該會處理與日本無外交關係的台灣各項實務關係之事務。

2017年，日本駐台機構正式更名「公益財團法人日本台灣交流協會」，當時由日本駐台代表沼田幹夫主持。沼田致辭時表示，是台日關係新的出航日，盼日後與亞東關係協會一起為日台目前最佳關係「再上一層樓」。

綜合報道

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！