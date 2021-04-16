中國國家主席習近平料將在下周出席由美國總統拜登召集的線上氣候峯會，昨先與法國總統馬克龍和德國總理默克爾舉行視像峯會，重申中國力爭在2030年前實現二氧化碳排放達到峯值、2060年前實現碳中和，但強調應對氣候變化「不應該成為地緣政治的籌碼、攻擊他國的靶子、貿易壁壘的藉口」。外交部透露，中方不太可能就氣候變化提出目前承諾以外的任何新建議。

克里續閉門晤中方官員

新華社報道稱，習近平在中法德領導人視像峯會稱，中方堅持公平、共同但有區別的責任、各自能力的原則，推動落實《聯合國氣候變化框架公約》及《巴黎協定》，並希望發達經濟體在減排行動力度上作出表率。美國總統氣候問題特使克里昨續在上海與中方官員閉門會面，但雙方都沒有公佈任何消息。外交部副部長樂玉成接受美聯社稱，中方計劃在拜登主持的氣候峯會帶來「積極信號」，但同時又降低外界對中方應對氣候變化所作承諾的預期：「對有14億人口的大國來說，這些目標並不容易兌現。有些國家要求中國做到更多，但我恐怕這並非十分現實。」

另外，由前參議員多德、前國務卿阿米蒂奇和斯坦伯格牽頭的拜登政府「非官方」代表團，昨結束三天訪台行程回國。台灣外交部表示，美方代表團強調拜登政府是值得台灣信賴的政府與朋友，相信將繼續協助台灣拓展國際空間、加強自我防衞、深化既有的強健經濟關係。新華社